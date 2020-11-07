خالد الجندي يُحذر من "أسلوب الإسقاط": من صفات إبليس

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن أسلوب الإسقاط يتبعه كثيرون من أجل الهروب من قذارة سلوكهم، مضيفا: "بالبلدى بيجيب اللي فيه فيك.. وعلماء النفس قالوا هو عاجز عن إدراك المثل الأعلى، فتجد طالب فاشل شاف زميله طلع الأول فيقول عنه كلام سيء حتى يسقط زميله في أعين المستمعين".

وأضاف "الجندي"، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "أشهر واحد عمل كده هو إبليس، يفضل يوقعك عشان توصل معاه للقذارة"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الإنسان التافه أو الرويبضة، كما وصفه سيدنا محمد صلى ا لله عليه وسلم، هو من ينشغل بالقائل وليس القول، مشيرا إلى أن صفات المؤمن العاقل تتناقض مع ذلك.

واستشهد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالآية القرآنية الكريمة: "يا أيها الذين آمنوا إن جائكم فاسق بنبأ فتبينوا"، مشيرا إلى أن كلمة تبينوا التي ذكرتها الآية الكريمة، تقصد القول وليس القائل، مؤكدا أن الدين الحنيف يحث على ضرورة التأكد من كل ما يروى ويمر على أسماعنا.

خالد الجندي: من ليس له أعداء شخص "تافه"

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الشخص الذي لا ينتظر وجود أعداء له ويحاربونه "رجل تافه"، موضحا أن الموقف الحق والموقف النبيل وموقف الكرامة والعزة هو الذي يصنع الأعداء، "عمرك شوفت نبى أكل فلوس على حد ولا اغتصب واحدة ولا نبي شتم حد؟ ورغم كده كان ليهم أعداء".

وأضاف "الجندي"، أن الأنبياء عبارة عن يانعات من النور والبيان والطهارة ولهم أعداء لأنهم على حق، موضحًا في الوقت ذاته أن القرآن الكريم أمرنا بإعلان مواقفنا دون خوف وتحمل نتائجها، فالله عز وجل لا يقبل المذبذبين.

واستشهد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بقول الله تعالى: "مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا"، مضيفًا: "دائما ما أتحدث عن شيوخ منتصف العصا، فالقرآن لا يقبل بأنصاف الحلول، أو الصنف المتذبذب من الناس".