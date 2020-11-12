الخبراء يتوقعون تثبيت "المركزي" لأسعار الفائدة في اجتماع الليلة

توقع خبراء الاقتصاد، تثبيت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لأسعار الفائدة في اجتماع اللجنة، مساء اليوم، للبت في أسعار الفائدة.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم الخميس، اجتماعها التاسع وقبل الأخير خلال العام الحالي، بعدما خفضت في الاجتماع الثامن في شهر سبتمبر الماضي، أسعار الفائدة بقيمة 0.5% خلال اجتماعها الأخير في 24 سبتمبر الماضي، لتصل إلى 8.75% للإيداع، و9.75% للإقراض، للمرة الثانية هذا العام، بعد الخفض الاستثنائي بنسبة 3% خلال اجتماع طارئ في مارس الماضي، وذلك كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية، إن المركزي المصري، سيترقب خلال الفترة المقبلة، الأجواء الاقتصادية انتظارا لما قد يحدث بعد توقعات بتفشي الموجة الثانية لجائجة كورونا.

وأضافت لـ"الوطن"، أن أمام "المركزي" فرصة لأحتواء الموقف إذا تفشت الموجة الثانية لكورونا في مصر، عندما يجتمع للمرة الأخيرة في العام الحالي في شهر ديسمبر المقبل.

وتوقع محمد ماهر خبير أسواق المال، أن يميل البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع الليلة، حيث تعد المستويات الحالية مرضية لجميع الأطراف، سواء مستثمرين أو مقترضين أو مودعين.

وأضاف لـ"الوطن"، أن أسعار الفائدة الحالية تعد مناسبة للجميع، ولا تستدعي إجراء خفض ثاني على التوالي بعد خفضها 0.5% في الاجتماع السابق.

وأشار إلى أن أي خفض جديد، قد يؤثر على أموال المودعين في البنوك، وكذلك الاستثمارات غير المباشرة في الجنيه المصري، ولذلك تثبيت الفائدة هو الاحتمال الأرجح للحفاظ على استقرار سعر الصرف والسيطرة على التضخم خاصة مع استمرار الحزم التمويلية التحفيزية في مبادرات البنك المركزي.

كان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 4.6% خلال أكتوبر مقابل 3.3% في سبتمبر الماضي بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الثلاثاء الماضي.

كما سجل في المدن 4.5% خلال أكتوبر مقابل 3.7% في سبتمبر الماضي،وقفز معدل التضخم الشهري للأسعار في إجمالي الجمهورية عن أكتوبر الماضي إلى 2.3% مقابل صفر في سبتمبر الماضي.