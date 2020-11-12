البريد: خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير لتصبح 7.75% بدلا من 8.5%

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إنّ الهيئة قررت خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير لديها، والتي تتيح للعملاء السحب والإيداع خلال العام، لتصبح 7.75% بدلا من 8.5%، وذلك اعتبارا من 12 نوفمبر 2020.

وأوضح الدكتور شريف فاروق رئيس البريد، أنّ خفض الفائدة على حسابات التوفير وخفض تكاليف تمويل المشروعات، يساهم بشكل كبير في تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة الاستثمار، ما يدفع عجلة التنمية ويساعد على تعظيم المؤشرات الاقتصادية.

يذكر أنّ سعر العائد الممنوح لعملاء صندوق التوفير بعد قرار التخفيض، ما زال أعلى سعر عائد لحسابات التوفير بالسوق المصرفي للمنتجات الشبيهة.

ويبلغ إيداعات حسابات التوفير 220 مليار جنيه، وعدد عملاء دفتر التوفير 24 مليون عميل، مشيرا إلى أنّ إجمالي الإيداعات التي جرى الوصول إليها تعكس ثقة المواطنين في التعامل مع الهيئة القومية للبريد.