وصول جثمان رئيس وزراء البحرين الراحل إلى المنامة

وصل جثمان الأمير خليفة بن سلمان، رئيس وزراء البحرين الراحل، مساء اليوم الخميس، إلى الأراضي البحرينية، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك"، في نبأ عاجل.

كلّف العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، نجله ولي العهد، برئاسة مجلس الوزراء، بعد ساعات من وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي بقي رئيسا لحكومة المملكة الخليجية طوال 49 عاما.

وجاء في قرار ملكي، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أن عاهل البلاد قرّر "تكليف صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، برئاسة مجلس الوزراء".

وينتمي رئيس الحكومة المكلّف (51 عاما) إلى جيل جديد من قادة الخليج الذين تلقّوا تعليما في الغرب وحاولوا بناء جسور مع المعارضة.

وقد أجرى الأمير سلمان، الابن الأكبر للملك، مناقشات مع ممثلي المعارضة الشيعية المطالبة منذ 2011، بترسيخ الملكية الدستورية، وانتخاب قادة رئيسيين في نظام الحكم من بينهم رئيس الحكومة.

وتوفي أمس، رئيس وزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي ظل في منصبه لنحو نصف قرن منذ استقلال البحرين مطلع السبعينيات، عن عمر يناهز 84 عاما، في مستشفى بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونعى الديوان الملكي في البحرين، رئيس الوزراء الراحل، مشيرا إلى "إعلان الحداد الرسمي لمدة أسبوع، مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من اليوم".

وقضى الشيخ خليفة، أطول فترة في رئاسة الوزراء، فقد ظل يواصل عمله في منصبه دون انقطاع منذ استقلال البحرين في عام 1971، بل إنه تولى فعليا هذا الدور في عام 1970، أي قبل استقلال البحرين بعام.

وظل الشيخ خليفة، يمثل إحدى الشخصيات الرئيسية المهيمنة في رسم السياسية البحرينية على مدى نصف قرن، ويوصف بأنه من أشد المدافعيين عن حكم أسرة آل خليفة.

وهو عم الملك البحريني الحالي حمد بن عيسى آل خليفة، والشقيق الأصغر للأمير السابق عيسى بن سلمان آل خليفة.