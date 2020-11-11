رئيس البرلمان العربي ينعي رئيس وزراء البحرين

أعرب صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه وعظيم مواساته لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والاسرة الحاكمة الكريمة وشعب وحكومة وبرلمان مملكة البحرين في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء رحمه الله، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر 2020 م، بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء والإنجازات.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن مملكة البحرين والامة العربية والعالم بأسره فقد برحيل المغفور له بإذن الله تعالى قامة كبيرة من قامات الأمة العربية وشخصية مُلهِمة في تاريخ مملكة البحرين والامة العربية والعالم كرس حياته خدمةً لمملكة البحرين وشعبها الكريم الذي عاش في وجدانه يدافع عن مصالحه وحقوقه ومكتسباته ويبادر إلى معالجة التحديات وتجاوز المعوقات التي تقف أمام احتياجاته، وستظل بصمات واسهامات وانجازات الفقيد رحمه الله على كافة المستويات يشهد لها الجميع والتي أكدتها المكانة الرفيعة التي حظي بها سموه في قلوب جميع البحرينيين عرفاناً بما قام به رحمه الله لصالح الوطن وأبنائه على مدار تاريخه الحافل بالإنجازات في حب الوطن والمواطن والسهر على راحته.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أننا نستذكر بكل فخر واعتزاز تاريخ الفقيد الزاخر بالمواقف المُشرفة التي سيُخلدها التاريخ بأحرفٍ من نور من أجل تنفيذ مشروع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الإصلاحي وتعظيم الطفرة التنموية التي تشهدها المملكة في كافة المجالات من خلال استراتيجيات ومشروعات تنموية أسهمت في تحقيق مكتسبات وطنية في كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين.

سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم حضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين وسمو ولي العهد والأسرة الحاكمة الكريمة والشعب البحريني الصبر والسلوان.