النواب ينعى رئيس وزراء البحرين: سعى لنبذ الفرقة ولم الشمل العربي

بعث الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، برقية تعزية إلى فوزية بنت عبدالله زينل، رئيس مجلس النواب البحريني، قدّم خلالها خالص التعازي والمواساة لمملكة البحرين حكومة وبرلمانا وشعبا، في وفاة المغفور له الشيخ خليفة ‏بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء البحريني، الذى انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة ‏بالعطاء والإنجازات، مؤكدا أنّ الراحل كان صاحب مواقف وسعي دءوب نحو نبذ الفرقة ولم الشمل العربي.

وتضمن نص البرقية: "ونحن إذ نشاطركم الأحزان في هذا المصاب الجلل، نرجو الله عز وجل أن يتغمده ‏بواسع رحمته، وإن ينزله منازل الصديقين والشهداء"، داعيا الله عز وجل وأن يلهمكم وشعب البحرين ‏الشقيق وقيادته صبر المؤمنين، وإنا لله وإنا إليه راجعون‏.

وكان مجلس الوزراء أصدر خلال اجتماعه اليوم، نعيا لوفاة رئيس وزراء مملكة البحرين، ونعى مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة، والذي انتقل إلى جوار ربه، وتقدم مدبولي بخالص العزاء إلى الشعب البحريني الشقيق، وإلى قيادة وحكومة البحرين.