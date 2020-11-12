خالد الجندي: لا تخلطوا بين اسم "إسرائيل" ودولة الصهاينة

حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من الخلط بين اسم "إسرائيل"، وهو أحد ألقاب سيدنا يعقوب، وبين كلمة إسرائيل، التي تُطلق على الدولة الصهيونية.

وقال "الجندي"، في برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc" الفضائية، الخميس، إن "سيدنا يعقوب اسمه سيدنا إسرائيل، وعلشان كدة بنقولكم، خليكم حذرين لأن كلمة إسرائيل هو اسم سيدنا يعقوب.. ماليش دعوة بالدولة أنا بتكلم على النبي، عشان بعض المخربين بيقولوا بدافع عن إسرائيل".

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: "جماعات الإسلام السياسي بتتسم بالعبط، يقولك إلحق ده بيدافع عن دولة إسرائيل.. لا أعوذ بالله يغوروا في ستين داهية.. أنا بتكلم على سيدنا إسرائيل اللي هو سيدنا يعقوب، عليه سلام الله".

كما تطرق الجندي، في نفس الحلقة، إلى مسألة شرب البيرة، وقال إن شرب البيرة يعتبر كبيرة من الكبائر، وحرام، و"يُحد شاربها وملعون فيها 17 واحد.. البيرة خمر، وملعون شاربها.. ده نجاسة اللهم ما احفظنا يارب".

وتناولت حلقة اليوم من البرنامج مسألة النذر، حيث أكد أنه لا يجوز النذر لغير الله، مؤكدًا أن هذا الأمر "من الشركيات الواضحة"، لافتا إلى أن "النذر لأم هاشم على سبيل المثال يعتبر من الشركيات الواضحة ولا يجوز أبدا"، بمعنى أنه لا يجوز لك أن تقول إذا نجح ابني سأذبح خروفا لأم هاشم، ولكن ذهابك إلى منطقة مسجد السيدة زينب، وتذبح الخروف فهذا شيء آخر، لأنك في هذه الحالة تذبحه للفقراء، وهذا أفضل شيء يمكن أن تفعله لهم.

وتابع الداعية الإسلامي: "لكن متقولش الخروف ده للسيدة زينب، أو حتى لسيدنا محمد، لأن النذر لا يجوز أيضا للنبي، ولكنه لله فقط، وبعض الناس يذبحون بمناسبة مولد النبي، ولا مشكلة في أن يذبحون بهذه المناسبة ولكن في نفس الوقت لا يجب أن يكون بنية التقرب للرسول لأن النذر لله فقط".