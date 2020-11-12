خالد الجندي: كتاب ابن سيرين مكذوب.. مفيش حاجة اسمها علم تفسير أحلام

قال الشيخ خالد الجندي، العالم بالأزهر الشريف وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لا يوجد علم اسمه تفسير الأحلام، كما أن كتاب تفسير الأحلام لابن سيرين المزعوم "مكذوب"، ولا أساس له من الصحة.

وأضاف "الجندي" خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، أن تفسير الرؤية "فهلوة" وأمر "مكذوب الناس بتأكل بي عيش".

وأوضح "عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية"، أن الأنبياء والصالحين تأتيهم الرؤية الصادقة أو الإلهام من الله مشيرا إلى أن الأنبياء اتفق أغلب الفقهاء على أنهم يجب أن يكونوا رجال في حين اختلف معهم الإمام ابن حزم الذي ذكر أنه يجوز أن تكون المرأة نبية وضرب مثل بالسيدة العذراء مريك أم النبي عيسى عليه السلام.

وأشار "الجندي"، إلى أن اقتراب العبد من الله، يجعله يتلقى بعض الإلهام، بأن يفضل تصرف عن الآخر ويوفقه لأمر فيه صالح له واستعان بقول النبي محمد "البر ما اطمأنت له النفس" نافيا في الوقت نفسه وجود علم يحمل اسم تفسير الأحلام معتبرا ذلك نوع من أنواع التلاعب بالعقل والدليل عدم وضوخ التفسيرات للأشخاص الذين يقولون أن هناك تفسير الأحلام فهم يستخدمون الرموز في الحلم بالطريقة التي يفضلونها ولا يوجد مرجع لهم.