الشريحة الجمركية تخرج فورد كوجا وأوبل انسيجنيا من دائرة المنافسة

تعتبر أوبل انسيجنيا، من السيارات القليلة فى عصر السيارات الكروس أوفر، التى تحظى باهتمام من قبل شركة جنرال موتورز المالكة لعلامة أوبل، حيث أنها السيارة السيدان الوحيدة فى شركة "جنرال موتورز" التى لم تفكر الشركة فى إيقافها مثل باقى السيارات السيدان التابعة للشركة.

وتعمل الشركة على تحسينها أكثر ومنحها فرصة جديدة وحياة جديدة وتعزيزها بمحرك جديد بدلا من المحرك القديم "1.6 لتر" و"1.5 لتر"، الموجود حاليا فى مصر، واستبدالهما بمحرك سعة 2 لتر تربو، فى جميع أنحاء العالم، ليكون الخيار الأقوى بين المنافسين.

لكن هذا الوضع سيتغير فى مصر بسبب أن السيارة ستدخل فى شريحة جمركية ثانية كبيرة تجعلها تخرج من المنافسة السعرية وتدخل فى منافسة سيارات ليست من فئتها، ومن المتوقع طرحها فى مصر قريبا.

وأيضا فورد كوجا ستخرج من المنافسة بعد استبدال محركها الحالى 1.5 لتر تربو بمحرك جديد 2 لتر تربو، وهذا يجعلها تنافس فى فئة سعرية جديدة ليست مناسبة لها، وهذا بسبب دخولها فى شريحة جمركية جديدة كبيرة.