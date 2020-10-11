اختيار مصري نائبا لرئيس مكافحة الفساد باتحاد منظمات الهندسة الإفريقية

تقدم المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، وأعضاء هيئة المكتب بالنقابة، بخالص التهاني للمهندس أحمد هشام، مقرر لجنة العلاقات الخارجية والشئون الإفريقية بالنقابة، لاختياره نائبا لرئيس اللجنة الدائمة لمكافحة الفساد لمجموعة شمال إفريقيا باتحاد المنظمات الهندسية الإفريقية.

وقال ضاحي، في بيان، إلى أن هذا التتويج جاء نتاجا لجهوده المتواصلة لعدة سنوات في المساهمة بملف إفريقيا، الذي توليه نقابة المهندسين اهتماما كبيرا لمد جسور التعاون بين النقابة ونظيراتها في العديد من الدول الإفريقية.

وثمن نقيب المهندسين، ثقة اتحاد المنظمات الهندسية الإفريقية، متمنيا مزيدا من النجاح للجميع في تحقيق التواصل مع الدول الإفريقية الشقيقة.

وكانت نقابة المهندسين، قد فازت العام الماضي بمنصب رئيس مجموعة شمال إفريقيا ونائب رئيس اتحاد المنظمات الهندسية الإفريقية، خلال انعقاد اجتماع الاتحاد بتونس.

ذكرت النقابة في بيان، حينها، إن مجموعة دول شمال إفريقيا بالاتحاد تضم كل من مصر وليبيا والسودان وتونس والجزائر والمغرب، موضحا أن اتحاد المهندسين الأفارقة مقسم لخمس مناطق منها منطقة شمال إفريقيا التي فازت مصر برئاستها.

وأضاف البيان، أن نشاط نقابة المهندسين في إفريقيا لفت أنظار الجميع خلال أشهر قليلة، إذ تم توقيع عدة بروتوكولات مع عدة دول إفريقية منها أوغندا ورواندا وتنزانيا، وقامت النقابة فعليا بتدريب أعداد من المهندسين الأفارقة، مؤكدا أن مجلس النقابة الحالي برئاسة المهندس هاني ضاحي يعمل بكل جد علي هذا الملف الهام.

وتعلن نقابة المهندسين في أكثر من مناسبة اهتمامها بالتعاون مع نظيراتها الإفريقية، فعلى سبيل المثال كانت وقعت نهاية سبتمبر من العام الماضي، بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية بدولة "زامبيا"، أثناء مشاركة النقابة في"أسبوع الهندسة في أفريقيا".

وشارك وفد برئاسة المهندس مؤمن شفيق، والمهندس أحمد هشام، بحضور عدة فعاليات مهمة بزامبيا، كان على رأسها حضور افتتاح وجلسات الأسبوع الهندسي السادس، الذي استضافته الهيئة الهندسية الزامبية، وينظمه اتحاد المنظمات الهندسية الإفريقية، برعاية اليونسكو والمنظمة الفيدرالية العالمية الهندسية، فضلا عن حضور المؤتمر الهندسي الأفريقي الرابع.