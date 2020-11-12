جودة: رفض ترامب تسليم السلطة سيزيد العنف داخل الولايات المتحدة

قال الدكتور حبيب جودة، نائب رئيس الجمعية العربية الأمريكية، إنه حضر 6 رؤساء للولايات المتحدة الأمريكية، لكن أول مرة يرفض الرئيس ترك البيت الأبيض، بعد إجراء الانتخابات الرئاسية، كما يفعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يشيه الغريق عندما يتعلق بقشة.

وأضاف "جودة" خلال مداخلة عبر برنامج "سكايب"، في برنامج "آخر الأسبوع" المذاع على فضائية "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد مجدي، أن يتوقع بانتهاء فرز أصوات الناخبين، أن يكون المرشح الديمقراطي بايدن هو الفائز، وسيتم إجراء تسليم السلطة من جانب ترامب لبايدن خلال أسابيع قليلة، لكن إذا امتنع ترامب عن ذلك، سيتدخل الجيش وهو الأمر الذي سيؤدي إلى صراعات داخلية وهي خطوة ستزيد العنف داخل الولايات المتحدة.

وأوضح نائب رئيس الجمعية العربية الأمريكية، أن وكالات الأنباء تداولت الأخبار عن طلب وزير الدفاع المقال، مارك إسبر طلب من ترامب الاستعداد لتسليم السلط فرض واستبدله بـ مدير المركز الوطني لمحاربة الإرهاب، كريستوفر ميلر.

ولفت إلى أن الجمعية الأمريكية، دفعت في الانتخابات الأمريكية الحالية على تشجيع المهاجرين العرب الحاصلين على الجنسية الأمريكية للتصويت في الانتخابات، وأغلب الأصوات ذهبت لجو بايدن بنحو 85% و5% فقط لصالح ترامب و10% منهم امتنع عن التصويت ووصل إجمالي أصوات المواطنين الأمريكيين المؤيدين لبايدن نحو 74 مليون و70 مليون لترامب في سابقة قياسية لأعداد المصوتين في الانتخابات.