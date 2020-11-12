"الوطن" تنشر خريطة إصابات كورونا في الإسكندرية: "المنتزه" في الصدارة

تنشر "الوطن"، إحصائية رسمية صادرة عن وزارة الصحة والسكان، بشأن أكثر المناطق في إصابات فيروس كورونا المستجد في محافظة الإسكندرية، وذلك بعدما أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تصدرها إصابات كورونا على مستوى الجمهورية.

وتنشر الوطن في السطور التالية، قائمة أكثر الإصابات بكورونا داخل الإسكندرية، والتي جاءت كالآتي:

1- المنتزه تتصدر الإصابات بأكثر من 3 آلاف إصابة على مستوى الجمهورية.

2- حي شرق الإسكندرية يأتي في المركز الثاني من الإصابات بأكثر من ألفين حالة.

3- حي وسط الإسكندرية يأتي في المرتبة الثالثة بأكثر من ألف إصابة على مستوى الجمهورية.

4- العجمي في المرتبة الرابعة بأكثر من ألف حالة إصابة أيضاً.

5- حي غرب الإسكندرية يأتي في المركز الخامس من حيث الإصابات، بأقل من ألف إصابة.

6- المنشية تأتي في المرتبة السادسة بأكثر من 500 إصابة.

7- حي الجمرك يأتي في المركز السابع بأقل من 500 إصابة.

8- مدينة برج العرب تحتل المركز الثامن بأقل من 500 إصابة أيضاً.

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، كشفت عن تصدر الإسكندرية محافظات مصر، من حيث عدد إصابات فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع كل من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وعدد من قيادات الوزارة، ووكلاء وزارة الصحة بالمحافظتين، لمتابعة تنفيذ خطة الوزارة للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد في المحافظتين، خاصة مع بداية الموجة الثانية للفيروس في العديد من دول العالم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن محافظة الإسكندرية تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد إصابات فيروس كورونا، كما تأتي محافظة مطروح في المرتبة الرابعة، مؤكدًا أن 65% من إصابات فيروس كورونا في مصر ممن يجلسون في أماكن مغلقة وغير جيدة التهوية مع عدم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأشار إلى أن الوزيرة، وجهت بتشديد الإجراءات الوقائية في أماكن التجمعات في المقاهي والمطاعم وأماكن الأنشطة المختلفة، مؤكدًا أن المحافظين اتفقا على غلق المنشأة التي لم تلتزم بتطبيق تلك الإجراءات لمدة 3 أيام مع وضع لافتة توضح أن الإغلاق بسبب عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك في إطار الحرص على الاهتمام بصحة المواطنين والالتزام بمواجهة فيروس كورونا المستجد وخفض معدل انتشار العدوى.