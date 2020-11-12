وزيرة الثقافة تغيب عن حضور حفل ختام مهرجان الإسكندرية

تغيبت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية، عن حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي المقام حاليا.

وأنابت الوزيرة، الدكتور خالد عبدالجليل، لحضور الحفل المقام حاليا في أحد الفنادق الخاصة الكبرى، والذي تقدمه الفنانة نورهان.

نشرت "الوطن"، القائمة الكاملة لجوائز مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته 36 والتي أقيمت على مدار أسبوع في عروس البحر المتوسط.

وقررت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط بعد أن شاهدت الأفلام المشاركة وعددها 12 فيلما وبعد المناقشة منح الجوائز كالتالي:

جائزة أفضل فيلم - اليونان - فرنسا (بارى) pari.

جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم (نافذة على البحر) إسبانيا window to the sea.

جائزة يوسف شاهين أفضل مخرج (سيا ماك اعتمادي) عن الفيلم اليوناني باري.

جائزة نجيب محفوظ أفضل سيناريو (نافذة على البحر) إسبانيا (لويس مويا ريجرادو).

جائزة عمر الشريف أفضل ممثل (ربيع جليم) عن فيلم اللكمة (المغرب).

جائزة فاتن حمامة لأفضل ممثلة (كارول سماحة) عن فيلم بالصدفة، مناصفة و(إيما سواريز) عن فيلم نافذة على البحر.

جائزة القدس للإنجاز الفني عن الفيلم السوري (غيوم داكنة) لأنه يعبر عن معاناة أبطال الفيلم لظروف قاسية وحقيقية على أرض الواقع جسدها المخرج بشكل درامي جيد.

جائزة كمال الملاخ للعمل الأول إخراج عن الفيلم اللبناني (مفقود).

جائزة نور الشريف لأفضل فيلم عربي (اللكمة) المغرب.

أما مسابقة الأفلام القصيرة لدول البحر المتوسط فكانت النتيجة كالتالي:

تنويه خاص لفيلم (الشريط) ألبانيا.

تنوية خاص لبطل فيلم (الحبر المطلق).. عز العرب الكغاط.. المغرب.

جائزة أفضل فيلم فرنسا.. فيلم (فنسنت قبل الظهيرة).

جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الإسباني (شامل الفواتير).