كندة علوش: رجعت للفن بالعقل.. وعمرو وابنتي الأولوية في حياتي

قالت الفنان كندة علوش، عضو لجنة التحكيم في مهرجان الجونة السينمائي، إنها شاركت في وقت سابق في لجان تحكيم بأكثر من مهرجان، مشيرةً إلى أنها تجد أن هذا الأمر ممتع لها جدًا.

وأضافت كندة علوش، في لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، في حلقة خاصة عن مهرجان الجونة، الجمعة، على قناة "ON" الفضائية، أنها تستمع بمشاهدة الأفلام القصيرة، ويوجد بها مهمة صعبة لإيصال الرسالة في وقت قصير ومكثف، ويجب على الشخص أن يكون دقيق جدا، ويعبر عن رسالته.

وتابعت الفنانة: "استمتع بالأفلام القصيرة التي تعرض ثقافات ودول أخرى، وأفكار مفكرين آخرين".

وعن عودتها إلى العمل في الفن مرة أخرى، بعد ابتعادها بسبب زواجها من الفنان عمرو يوسف، وإنجاب ابنتها "حياة"، قالت: "راجعة بس بالعقل، وعمري ما هاجي على الأولوية الأولى في حياتي وهي (حياة) وبيتي و(عمرو)، وأحاول عمل توازن، وأحافظ عليه".

وعرضت قناة "أون" الاستعدادت لانطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة، ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرصت عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة، التي تتناسب مع الفستان.

ووجهت إدارة المهرجان، الدعوة لكل من: "أحمد السقا، وتامر حسني، ومحمد هنيدي، ويسرا، ومحمد رمضان، وخالد الصاوي، وأصالة، وإلهام شاهين، ونيللي كريم، وخالد النبوي، ولبلبة، وأحمد داوود، وروجينا، وأشرف زكي، وجومانا مراد، ومحمد جمعة، وسلوى خطاب، وريهام عبدالغفور، وهالة صدقي، وجميلة عوض، ونجلاء بدر".

ومن ضمن قائمة المدعوين أيضا: "ياسمين صبري، وأمينة خليل، وميريهان حسين، وغادة عادل، ودينا الشربيني، ولقاء الخميسي، وعمرو سعد، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، ونضال الشافعي، ووفاء عامر، ومريم حسن، ورزان مغربي، ومحيي إسماعيل، وبسمة، وأحمد رزق، ومي سليم، وهبة مجدي، وريم مصطفي، وإنجي المقدم، وآيتن عامر، وسمير صبري، وهاني رمزي، وصبري فواز، وأروي جودة، وكريم قاسم، وأحمد حاتم، ومحمد فراج، ونيقولا معوض، وأصيل عمران، واستيفاني صليبا".