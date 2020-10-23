عائشة بن أحمد: واثقة في آراء كندة علوش وآسر ياسين.. عندهم ثقافة ممتازة

قالت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، إن العمل في مسلسل "تقاطع طرق" أوشك على الانتهاء، ولا يتبقى إلا أسابيع قليلة، مؤكدة أن العمل فيه بدأ منذ فترة كبيرة.

وأضافت "بن أحمد"، خلال تصريحات لقناة "on"، على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، أن نجاح فيلم توأم روحي كان مفاجأة بالنسبة لها، معقبة: "حاجة خضتني، وفكرة رجوع السينما الرومانسية في هذا التوقيت كان مخاطرة، لأن ذوق الجمهور تغير، وتوجهاته تغيرت، وتوجهت للأكشن والكوميدي، وبالتالي خوفت من الرومانسي رغم أن الورق كان حلو".

وتابعت، أنها تثق في الفنانة كندة علوش، وآسر ياسين في لجنة التحكيم، مضيفة: "هما شاطرين أوي وعندهم ثقافة سينمائية ممتازة تخليهم أعضاء لجنة تحكيم".

وأشارت إلى أنها حاليا تصور عملا سينمائيا، وبدأت العمل، رافضة في الوقت نفسه الإفصاح عن اسم العمل أو أي تفاصيل أخرى.

وعلمت "الوطن" من مصدر بمهرجان الجونة، أنَّ رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة اتفق مع إدارة المهرجان تقديم حفل افتتاح المهرجان الساعة 5 عصراً حتي يتمّ الانتهاء منه قبل بدء مبارة الأهلي مع الوداد البيضاوي بمباراة نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر أن تبدأ بالتاسعة مساءً، حتى يتمكّن الحضور من متابعة فعاليات المهرجان ومشاهدة المباراة.

ومن المقرر أنَّ يتمّ تكريم الفنان الكبير خالد الصاوي، خلال الدورة الجديدة، وأكّد "الصاوي" اعتزازه بتكريمه من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر الجاري.

وقال الصاوي، لـ"الوطن"، إنَّه فخور باختياره لهذا التكريم بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، ولاسيما أنه جاء من أحد أهم المهرجانات السينمائية بمنطقة الشرق الأوسط، حيث استطاع مهرجان الجونة إثبات نفسه في دوراته الثلاث السابقة.