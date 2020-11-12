حملة على المخابز بملوي والتحفظ على ألبان مجهولة المصدر بمطاي

حررت الوحدة المحلية لمركز مطاي بالمنيا، 25 مخالفة تموينية متنوعة من خلال حملات تفتيشية ورقابية نظمتها الوحدة المحلية، اليوم، بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين والصحة والجهات المعنية، بهدف الإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال خالد عبد الرؤوف، رئيس المركز، إن الوحدة المحلية تكثف جهودها لضبط الحالة العامة بالمخابز البلدية والأسواق وأسفرت الحملات عن ضبط 25 مخالفة تموينية منها 13 مخالفة للمخابز البلدية، 12 مخالفة لمحال تجارية بدون ترخيص وعدم وجود شهادات صحية، كما تم ضبط مصنعا للثلج بدون ترخيص، بالإضافة للتحفظ على طنين من الألبان، وكمية من المواد الغذائية لإرسالها لمعامل التحاليل وتم تحرير محاضر بالمخالفات وتحويلها للجهات المعنية للتحقيق.

وفي ملوي، قال اللواء أ.ح أحمد السايس، رئيس المركز، إن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة على الأسواق بنطاق قرى المركز، بالتعاون مع إدارة تموين بالمركز، وجهاز حماية المستهلك، والطب البيطرى، والجهات المعنية، أسفرت عن تحرير 20 محضرا متنوعا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على محال بيع اللحوم والمخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق والتأكد من توافر السلع الغذائية، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف ضبط الأسواق والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.