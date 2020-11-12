المصافحة بالكوع.. محافظ المنيا يعلم تلاميذ ابتدائي ثقافة التباعد

غمرت الفرحة تلاميذ المدرسة الابتدائية بمدينة المنيا الجديدة، بعد زيارة المحافظ للمدرسة وتدافع الصغار ببراءة لمصافحته، فما كان من المحافظ، أسامة القاضي، إلا أن نظر إليهم مبتسما، وأخذ يصافحهم بالكوع، في إشارة إلى أهمية نشر ثقافة التباعد الاجتماعي بين تلاميذ المدارس حفاظا علي صحتهم، في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للتعامل مع الموجة الثانية لوباء كورونا المستجد.

"المصافحة بالكوع"، ظهرت في عدة مناسبات عقب ظهور الموجة الأولى من فيروس كورونا، حتى إن زعماء الدول كانوا يستخدمون هذه الطريقة لنشر ثقافة التباعد حفاظا على الصحة العامة، وبذكاء شديد أراد اللواء أسامة القاضي أن يعلم أطفال الابتدائي ثقافة التباعد بطريقة نالت استحسان الجميع حينما أخذ ينظر إليهم مبتسما ويداعبهم ويصافحهم واحدا تلو الآخر مستخدما كوعه بدلا من يديه، وكانت الابتسامة هي رد الفعل السريع الذي صدر من جميع الأطفال الذين صافحهم المحافظ.

لم يهدأ بال المحافظ بهذا التصرف، إذ تفقد جميع الفصول والأقسام بالمدارس التي زارها، والتقى بعدد من التلاميذ والمعلمين، مشددا على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وبعد دخول التلاميذ إلى المدرسة لمجابهة انتشار فيروس كورونا، ووجه إلى تكثيف أعمال النظافة والتعقيم والتطهير لمداخل ومخارج وفناء المدرسة والطرقات والفصول.

وأجرى محافظ المنيا، جولة بعدد من المدارس بمدينة المنيا الجديدة، اليوم، بحضور العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، ودكتور صفوت جارح وكيل مديرية التربية والتعليم، شملت "المدرسة الرسمية للغات، والمصرية اليابانية "، وأكد أن العمل في قطاع التعليم، يجرى طبقًا لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" التي تعكس الملامح الأساسية لمصر الجديدة، خلال الـ15 عاما المقبلة والانطلاق نحو البناء والتنمية، ومواجهة التحديات وتنفيذًا لبرنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي، في التوسع الأفقي، بإنشاء مدارس جديدة والنهوض بالعملية التعليمية واستيعاب الإقبال المتزايد، على مراحل التعليم قبل الجامعي.