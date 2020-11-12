محافظ المنيا يكلف "التضامن" بفحص الحالات المتقدمة لـ "تكافل وكرامة"
كتب:
اسلام فهمي
06:30 م | الخميس 12 نوفمبر 2020
محافظ المنيا يبحث مشاكل المواطنين
كلف اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بفحص الحالات التي تطلب الحصول على معاش تضامن أو معاش تكافل وكرامة، بالإضافة لصرف المساعدات المالية اللازمة للحالات الإنسانية والمرضية.
جاء ذلك خلال لقاء خدمة المواطنين لمناقشة عدد من القضايا والمشكلات المتعلقة بالمواطنين في مراكز المحافظة التسعة، بهدف تلبية احتياجاتهم ومحاولة إيجاد آليات لحل لتلك المشكلات في وجود المسئولين التنفيذيين وتلافيها قدر الإمكان تحقيقًا لمصلحة المواطن.
وقال المحافظ، إن هناك تكليفات من القيادة السياسية للدولة، بالاهتمام بالمشكلات التي تواجه المواطنين، والعمل على سرعة حلها واتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تحقيق الصالح العام للمواطنين، مشيراً إلى أن الاهتمام بمشاكل المواطنين تعد من أولويات العمل، حيث يتم أيضا تلقي شكاوى المواطنين الكترونيا ولذلك لسرعة الاستجابة لها.
استمع المحافظ خلال اللقاء إلى 14 شكوى، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك بحضور المهندس محمد النجار سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية ونجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين.
وجه المحافظ، وكيل مديرية التربية والتعليم وممثل هيئة الأبنية التعليمية بدراسة طلب أحد المواطنين بإقامة مدرسة لخدمة أهالي القرية، كما وجه وكيل وزارة الصحة، ومدير فرع هيئة التأمين الصحي بالمنيا، بتوفير العلاج اللازم لاحدي الحالات المرضية والتي تعاني من ضمور بالمخ.
وكلف المحافظ، مدير إدارة خدمة المواطنين، بالتنسيق مع جهاز المنطقة الصناعية ومديرية القوي العاملة لتوفير فرص عمل للحالات التي تتطلب الحصول على فرص عمل وذلك من خلال المصانع المتواجدة بالمنطقة الصناعية والتي يتم من خلالها توفير العديد من فرص العمل للشباب.
أشار المحافظ، إلى عقد لقاء خدمة المواطنين بشكل دوري، وتستقبل إدارة خدمة المواطنين الشكاوى على الرقم (16528) الخاص بمنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، https://www.shakwa.eg وكذلك إرسال الشكاوى عن طريق خدمة الواتس أب بالإدارة على الرقم (01100585052)، إضافة إلى مبادرة "صوتك مسموع" على الرقم (15330) - والواتس على الرقم (01150606783).