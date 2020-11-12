للصيانة.. غلق الطريق المؤدي لقرى شرق النيل بالمنيا 6 ساعات

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، عن غلق الطريق المؤدي لقرى شرق النيل في اتجاه قرية الشرفا، بدءاً من ميدان نفرتيتي، لاستكمال تنفيذ أعمال على طول الطريق في المنطقة الجبلية، وذلك من الساعة الثانية عشرة مساء اليوم، وحتى السادسة من صباح السبت.

يأتي ذلك حفاظا على سلامة المواطنين وعدم تعريض حياتهم لأية مخاطر قد تحدث أثناء تنفيذ الأعمال بسفح الجبل، وناشدت الوحدة المحلية الراغبين في الذهاب لقرية الشرفا والقرى المجاورة لها، استقلال الطريق الأوسط المؤدي لمدينة المنيا الجديدة والنزول بطريق المرور القديم، وطالبت المواطنين باتباع التعليمات الصادرة حفاظا على سلامتهم.