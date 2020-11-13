بورصة الدواجن اليوم الجمعة 13-11-2020 في مصر

شهدت أسعار بورصة الدواجن، تذبذبا واضحا خلال الفترة الماضية، ما بين الارتفاع والانخفاض في ظل استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف، لتسجل استقرارا على مدار الأسبوع الجاري.

وترصد "الوطن" أسعار الدواجن اليوم الجمعة الموافق 12 نوفمبر، بالأسواق، وفقا لما أعلنته شعبة الدواجن، بالإضافة إلى رصد لرحلة أسعار الدواجن على مدار الأشهر الماضية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار اليوم.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار بورصة الدواجن شهدت استقرارا خلال الاسبوع الجاري، حيث سجل سعر البيع المعلن بالمزارع 19 جنيها للكيلو، وتصل للمستهلك بسعر 24 جنيه، كما سجلت كارتونة البيض 26 ونصف جنيها بالمزرعة لتباع للمستهلك بسعر 31 جنيها.

بينما وصل سعر بيع الفراخ الساسو بالمزرعة لـ 23 جنيها ليباع للمستهلك بسعر 27 جنيها، أما سعر بيع الكيلو للدواجن البلدي الحر فسجل 28 جنيها بالمزرعة ليصل إلى المستهلك بسعر 31 جنيها.

وأوضح "السيد" أن استقرار الأسعار ليس في مصلحة المربي وخاصة في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف، متوقعا خروج العديد من التجار من السوق خلال الفترة المقبلة، اذا استمرت الأسعار على تلك الوتيرة، موضحا أن السعر العادل للمربي، يعادل 24 جنيها، حيث تبلغ التكلفة العلية حوالي 22 جنيها.

أسعار الأعلاف تواصل ارتفاعها

وأضاف "عبد العزيز" أن الأعلاف مازالت تواصل زيادتها حيث سجل سعر بيع الطن 7300 جنيها، مظيفا أن الفترة المقبلة سترتفع أسعار التكلفة، مع دخول فصل الشتاء وانتشار الأوبئة مما سيجبر عدد كبير من التجار على الخروج من السوق في ظل استمرار تراجع أسعار البيع المعلنة بالمزارع، وارتفاع التكلفة على المربي، مما يضعنا أمام أزمة حقيقية.

وطالب رئيس الشعبة الدولة بضرورة التدخل وإنشاء بورصة عادلة للدواجن، للتحكم في زمام الأمور، ووضع آليات للسيطرة على السوق، كما شدد على ضرورة اتجاة الدولة لمنع تداول الدواجن الحية، والوقوف على التكلفة الفعلية للمنتج، لوضع سعر عادل قبل الانخراط في مشكلة خروج التجار من السوق، فاستمرار الأسعار على تلك الوتيرة يتسبب في خسائر فادحة للتجار، تجعلهم غير قادرين على المضاربة بالسوق.

اتحاد الدواجن: لدينا فائض كبير ونستعد للتصدير

حصلت مصر من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، على موافقة بتصدير الدواجن وكتاكيت التسمين والبيض، وفقا لما أعلنه اتحاد الدواجن أمس الأول، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تكون الكميات المطلوب تصديرها للدول الأوربية في البداية قليلة، ولكن انتاجنا من الدواجن مازال قادرا على استعادة التبادل التجاري مع الدول الخارجية، مثلما كانت من قبل.

إنتاج مصر من الدواجن

تنتج مصر ما يقرب من 1.6 مليار طائر سنويا، وفقا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، وهذا يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%.

وكانت تراجعت أسعار الدواجن بسبب زيادة المعروض من الدواجن في المزارع، مع استمرار الدورة الانتاجية، مع تراجع القوة الشرائية للمواطنين، بالتزامن مع انتشار جائحة فيروي كورونا المستجد، التي جعلت عدد كبير من المستهلكين يلجئون إلى شراء ما يلزمهم فقط.