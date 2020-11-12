بورصة الدواجن اليوم الخميس 12-11-2020 في مصر

يالرغم من توقعات زيادة أسعار الدواجن مع دخول فصل الشتاء، نتيجة لعدة عوامل، إلا أن أسعار بورصة الدواجن شهد عدم استقرار خلال الأيام القليلة الماضية، والتي استمرت حتى اليوم الخميس الموافق 12 نوفمبر الجاري، حيث بدأت في التراجع يوم السبت الماضي، بعد أن اقتربت من تكلفة الإنتاج الطبيعي لها والتي تتحدد بقيمة 22 جنيها.

وترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أسعار بورصة الدواجن خلال الأيام القليلة الماضية، وحتى اليوم الخميس وفق تصريحات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، كالتالي:

أسعار بورصة الدواجن

تراجعت أسعار بورصة الدواجن في الأسواق المصرية يوم السبت الماضي، حيث سجل سعر كيلو الدواجن 20 جنيها في السوق المحلي، وجاء ذلك التراجع نتيجة لما يشهده السوق من ركود في القوى الشرائية المطلوبة لتحقيق العائد المطلوب.

وبعد أن كان هناك توقعات بارتفاع الأسعار مع بداية الشتاء نتيجة لارتفاع أسعار العلف بالإضافة إلى توفير وسائل التدفئة ذات السعر المرتفع للدواجن، إلا أن عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، توقع تراجع الأسعار خلال الشهرين المقبلين، نتيجة لحالة الركود التي يشهدها السوق المحلي.

وأوضح السيد، أن القوى الشرائية في السوق المحلي تتأثر كثيرا بصيام الأقباط، ومع اقتراب موسم الصيام الخاص بهم، تتراجع أسعار الدواجن نتيجة لانخفاض القوى الشرائية في الأسواق.

وسجل أمس سعر الكيلو جرام في المزرعة 18 جنيهًا، لصل إلى المستهلك النهائي في الأسواق لسعر يتراوح بين 21 و 23 جنيهًا، كما وصل سعر الدواجن البلدي لسعر يتراوح بين 30 و32 جنيهًا من المزرعة، ليتم بيعها للمستهلك بسعر يتراوح بين 37 و39 جنيهًا حسب تكلفة النقل والمنطقة، كما ارتفع سعر البيض أمس، ليصل سعر الكرتونة إلى سعر بين 34 و36 جنيهًا للمستهلك، بينما تباع بالمزرعة يسعر يتراوح بين 32 و33 جنيهًا، وارتفع سعر كتكوت الساسو من 11 إلى 13 جنيهًا.

اتحاد الدواجن: لدينا فائض كبير ونستعد للتصدير

أعلن اتحاد الدواجن أول أمس، أن مصر حصلت على الموافقة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية على تصدير الدواجن وكتاكيت التسمين والبيض، وبالرغم من أن الكميات المتوقع تصديرها في البداية للدول الأوروبية من الممكن أن تكون قليلة، إلا أن الإنتاج المصري من الدواجن قادر على أن يستعيد التبادل التجاري مع الدول الخارجية كما كانت في الماضي، قبل أن تنتشر إنفلونزا الطيور في مصر عام 2006.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه بعد أن ارتفعت أسعار العلف بمبلغ وقدره 400 جنيه، من المتوقع أن يؤثر ذلك بشكل كبير على صغار التجار، حيث أنه ومع توقعات انخفاض الأسعار نتيجة لتراجع القوى الشرائية في الأسواق، إلا أنهم سيحرصون على شراء العلف الخاص بالدواجن.