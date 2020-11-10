بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 10-11-2020 في مصر

في بداية معاملات اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر، استقرت أسعار بورصة الدواجن في الأسواق المحلية، بعد أن شهدت عودة للأسعار الطبيعية خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد عودة الفنادق والمطاعم.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أسعار بورصة الدواجن في بداية معاملات اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر الجاري، وفقًا للغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات لجريدة "الوطن" إن أسعار الدواجن شهدت استقرارًا اليوم حسب الأسعار المعلنة، حيث سجل سعر الكيلو جرام من المزرعة 18 جنيهًا، لتباع بالأسواق ما بين 21 إلى 23 جنيهًا حسب المنطقة ومصاريف النقل.

وأضاف أن سعر الدواجن البلدي تراوحت ما بين 30 – 32 جنيهًا من المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر من 37 – 39 جنيهًا حسب تكلفة النقل والمنطقة، موضحًا أن سعر البيض ارتفع بشكل كبير اليوم، ليصل سعر الكرتونة ما بين 34 – 36 جنيهًا للمستهلك، بينما تباع بالمزرعة من 32 – 33 جنيهًا، وارتفع سعر كتكوت الساسو من 11 إلى 13 جنيهًا.

وطالب رئيس الشعبة بضرورة منع تداول الدواجن الحية، وتحديد التكلفة الفعلية للمنتج، من أجل تحديد سعر عادل قبل الانخراط في مشكلة خروج جميع التجار من السوق في ظل استمرار انخفاض الأسعار عن التكفلة، مما يتسبب في خسائر فادحة للتجار تجعلهم غير قادرين على استكمال المضاربة بالسوق، مع الوضع في الاعتبار متابعة الذبح بالمجازر، والمتابعة المستمرة لحلقات الوصل بسوق الدواجن والربط بينهم.

توقعات بورصة الدواجن خلال الفترة المقبلة

وعن توقعات الأسعار خلال الفترة المقبلة، قال "عبدالعزيز"، إنه من الصعب توقع ما إذا كان هناك ارتفاعًا أو انخفاضًا تشهده بورصة الدواجن في الأسعار خلال الفترة المقبلة، فلا توجد مؤشرات حول تحسن الاقتصاد العالمي أو تراجعه وهذا لا يتحدد إلا بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا.

ووفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، فإن بورصة أسعار الدواجن انخفضت بنسبة تتجاوز الـ40%، مقارنة بالإقبال على سوق اللحوم البيضاء قبل عيد الأضحى.

وأرجع سبب انخفاض الأسعار إلى زيادة المعروض من الدواجن في المزارع، مع استمرار الدورة الانتاجية، فضلًا عن تراجع القوة الشرائية للمواطنين، التي جعلت عدد كبير من المستهلكين يلجأون إلى شراء ما يلزمهم فقط، بسبب وجود أولويات في الوقت الراهن لدي الأسرة المصرية، منها الاستعداد للعام الدراسي الجديد للمدارس والجامعات.

إنتاج مصر من الدواجن

وتنتج مصر سنويًا 13 مليار بيضة ويصل نصيب الفرد إلى 130 دجاجة كما تنتج مصر سنويًا 1.6 مليار طائر، مما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، وتنتج مصر مليار دجاجة سنويًا، 30% منها إنتاج ريفي، بالإضافة إلى 125 مليون دجاجة سنويًا إنتاج بلدي، بينما ارتفع إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.