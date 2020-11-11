بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 11-11-2020 في مصر

ثبتت أسعار بورصة الدواجن في مستهل معاملات اليوم الأربعاء 11 نوفمبر، عند نفس المعاملات أمس الثلاثاء، وسط مخاوف من التجار وصغار المربين، خاصة وأننا مقبلون على فصل الشتاء، مما يعني ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على سعر المستهلك، حيث يتوقع أن يترفع بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أسعار بورصة الدواجن في بداية معاملات اليوم الأربعاء 11 نوفمبر الجاري، وفقًا للغرفة التجارية بالقاهرة.

بورصة الدواجن اليوم في السوق المحلي

ووفقًا لتصريحات الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، فقد ثبتت أسعار الدواجن في السوق المحلية لتسجل نفس أسعار أمس، وفق الأسعار المعلنة، حيث سجل سعر الكيلو جرام من المزرعة 18 جنيهًا، لتباع بالأسواق ما بين 21 إلى 23 جنيهًا حسب المنطقة ومصاريف النقل.

وأضاف أن سعر الدواجن البلدي تراوحت ما بين 30 – 32 جنيهًا من المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر من 37 – 39 جنيهًا حسب تكلفة النقل والمنطقة، موضحًا أن سعر البيض ارتفع بشكل كبير اليوم، ليصل سعر الكرتونة ما بين 34 – 36 جنيهًا للمستهلك، بينما تباع بالمزرعة من 32 – 33 جنيهًا، وارتفع سعر كتكوت الساسو من 11 إلى 13 جنيهًا.

وسجل سعر الكيلو من لحم الأرانب ما بين 35 لـ 38 جنيهًا، بينما سجلت أسعار البط المسكوفي والموللر "عمر يوم" سعر 12 و14 جنيهًا.

أسعار الدواجن تهدد صغار التجار

وقال الدكتور عبد العزيز السيد، إن سعار العلف ارتفعت بمقدار 400 جنيه للطن الواحد، حيث وصل السعر إلى 7400 جنيه مقابل 7000 جنيه خلال الأسبوع الماضي، مما يؤدي إلى ارتفاع اسعار منتجات بورصة الدواجن وخصوصا مع اقتراب فصل الشتاء.

وأشار "السيد" إلى أن أسعار منتجات الدواجن ترتفع في فصل الشتاء، نتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج المحلي لمنتجات الدواجن، من توفير لوسائل التدفئة للدواجن ذات الأسعار العالية والمكلفة بشكل كبير، كما أن الأدوية التي يتم توفيرها للدواجن لحمايتهم من الإصابة بالفيروسات التي تنشط في الشتاء، والتي تحميها من الموت، ذات سعر عالي ومكلف، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات من دواجن حية أو الصدور والبانية والبيض.

ونصح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، المواطنين بعدم تداول الدواجن الحية، وتحديد التكلفة الفعلية للمنتج، ما يتسبب في خسائر فادحة للتجار تجعلهم غير قادرين على استكمال المضاربة بالسوق، مع الوضع في الاعتبار متابعة الذبح بالمجازر، والمتابعة المستمرة لحلقات الوصل بسوق الدواجن والربط بينهم.

إنتاج مصر من الدواجن

وتنتج مصر سنويًا 13 مليار بيضة ويصل نصيب الفرد إلى 130 دجاجة، كما تنتج مصر سنويًا 1.6 مليار طائر، مما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، وتنتج مصر مليار دجاجة سنويًا، 30% منها إنتاج ريفي، بالإضافة إلى 125 مليون دجاجة سنويًا إنتاج بلدي، بينما ارتفع إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.