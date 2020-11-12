حجز مرشحة النواب الخاسرة على ذمة التحريات في قضية الدعارة بكفر الشيخ

أمر المستشار مصطفى الشويحي، رئيس نيابات كفر الشيخ الكلية، تحت إشراف المستشار أشرف ربيع المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، بحبس المتهمة "ج. ب. ا. س" محامية ومرشحة خاسرة في إنتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة، لورود تحريات المباحث، على أن تعرض على رئيس النيابات الكلية صباح باكر الجمعة، في القضية رقم 277 لسنة 2020 إداري بيلا.

وقالت مصادر أمنية انه جرى القبض على " جميلة.ب.ا"، محامية وكانت مرشحة لمجلس النواب عن إحدى دوائر محافظة كفر الشيخ وخسرت السباق الانتخابي، وأصاف المصدر لـ" الوطن"، أن المحامية دخلت مقر النيابة الكلية مكبلة اليدين للتحقيق معها بناء على أذن نيابة صادر بضبطها وإحضارها في شهر مارس الماضي، في البلاغ رقم 277 لعام 2020 ، من غحدى الفتيات التي اكدت أن المحامية استقطبتها وغيرها من الفتيات لممارسة أعمال الدعارة مع أثرياء عرب مقابل أموال، وأوضح المصدر، أنه جرى التحقيقات مع المحامية ومرشحة مجلس النواب الخاسرة، فيما نٌسب إليها من اتهامات.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"، تداولوا منذ أشهر ، فيديو مسجل به اعترافات عدداً من الفتيات أكدن خلاله قيام المحامية المتهمة، باستقطابهن لممارسة الدعارة مقابل أموال مع الأثرياء العرب.