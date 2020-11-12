صاحبة فيديو "إذلال الأم" في الشرقية: "ماتحبسوش ابني هو اللي بيرعاني"

قالت فكرية مصطفى، الأم صاحبة الفيديو الشهير بـ "فيديو الزحف"، إنها لا تعلم من قام بنشر الفيديو الخاص بها أثناء نزولها على السلم: "أنا اللي مربياه، وهو جنبي دايما وشايلني فوق راسه، وخلاني أحج بدل المرة 20 مرة".

وأضافت "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "DMC"، أنه لا يوجد داعٍ لحبسه أو سجنه كما حدث من قبل حيث أنه الوحيد الذي يقوم برعايتها والاعتناء بها.

من جانبه، قال سعيد غنيم، نجل السيدة صاحبة "فيديو الزحف"، أن الفيديو تم التقاطه منذ عام عندما لم يصدق أشقاءه بأن والدتهما تنجح دائما في الصعود للدور الثالث بمفردها، وبسبب تكرار تعرضها للكسر بقدمها أو بيدها قال إنها عاقه له، حيث أنه الوحيد من بين أشقاءه من يقوم بالسهر على راحتها، ويذهب معها دوما إلى المستشفيات لعلاجها: "قعدنا نضحك وصورنا الفيديو، واللي نشره حط فيه بهارات، وكنا عايزين ننزلها ونطلعها بس هي رفضت".

وأضاف أن حديثه في الفيديو كان في سياق الدعابة معها ولم يقصد الإساءة ابدا، حيث أنه أصغر أشقاءه وجميعهم يمتلكون عقارات خاصة بهم، ولكن أثرت والدته المكوث معه منذ عام 2002 كونه الأبر بها من باقي إخوته، موضحا أنه قام بتصوير ذلك الفيديو وأرسله إلى شقيقته التي تعيش خارج مصر لطمئنتها على والدتها، إلا أنه وبعد مشاجرة وقعت بينه وبينها قامت في أعقاب ذلك بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وحدث ما حدث له: "كنت بصور الفيديو أنا واختي لاختنا الثالثة، وأمي كانت بتضحك على الكلام اللي بنقوله، ولما حصل خلافات بيني وبينها نشرت الفيديو"

وأكد أنه ومن قبل نجح في مساعدة والدته للذهاب لأداء العمرة في المملكة العربية السعودية 13 مرة، ولم يكن أبدا يوما عاقا بها كما كتب رواد السوشيال ميديا، مشيرا إلى أنه متزوج ولديه 4 بنات، ولم يقم بمعاملة والدته بشكل سئ حتى يعامله بناته مستقبلا بشكل سئ: "أنا عمري ما أحب إن حد من بناتي يتعاملوا معايا كده، وعمري ما قصرت مع أمي، هي قاعده معايا وسايبه اخواتي، ولو مش مرتاحه معايا مش هتقعد وهي فوق راسي، وغصب عني لازم أعمل كده معاها".