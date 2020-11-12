التحقيق مع صاحب فيديو إهانة والدته بالشرقية.. والأخيرة: "كان بهزار" 

تباشر نيابة أبوحماد التحقيق مع صاحب مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان "شاب يهين والدته في أبوحماد"، بمحافظة الشرقية.

واستمعت النيابة لأقوال الأم، التي قالت إن الواقعة "كانت هزار ولا توجه أي اتهام لابنها"، مؤكدة أنه المسؤول عن رعايتها، مطالبة بالإفراج عنه.

وكشف مصدر أمني تفاصيل واقعة طرد شاب لوالدته وإهانتها في مركز أبوحماد، قائلا: إنه فور تداول الفيديو، جرى فحصه وتحرك فريق التدخل السريع المحلي بالشرقية، ومدير إدارة أبوحماد الاجتماعية، ومدير إدارة الدفاع الاجتماعي بالمديرية، وتبين أن الحادثة وقعت منذ حوالي 8 أشهر، في قرية أبونجم، التابعة للعباسة مركز أبوحماد بالشرقية".

وأشار المصدر إلى أن صاحبة الواقعة، الحاجة فكرية مصطفى البهواشي، وابنها سعيد غنيم عبدالحميد، وحدث ذلك في بيتها.

وأوضح المصدر أنه نظرا لخلافات حديثة بين الابن وأخته، نشرت الأخيرة الفيديو، وعلى الفور استدعي الابن إلى مركز شرطة أبوحماد للتحقيق معه في ما نشر بالفيديو، في حضور عمدة القرية.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، أكدت تشكيل لجنة من التدخل السريع، لفحص فيديو واقعة إذلال شاب لوالدته القعيدة، وإجبارها على نزول السلالم زحفا.