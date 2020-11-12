بوسي: "شوفت بلاوي مفيش راجل بشنبات يتحملها"

كشفت الفنانة بوسي، عن تفاصيل الأزمات التي تعرضت لها في الفترة الأخيرة، التي تسببت في قربها من الله، موضحة: "مبلحقش أخد نفسي بسبب المشاكل الكثيرة، وسافرت في 30 أغسطس الماضي، خارج مصر، قبل عيد ميلادي بيوم واحد، وخلال 10 شهور، مريت بأسوأ حالة مفيش راجل يتحملها.. وشوفت بلاوي مفيش راجل بشنبات يتحملها".

وأضافت "بوسي"، في لقاء مع برنامج "معكم"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الخميس، أنه مر عليها عيد الأم، وهي بعيدة عن نجلها، وكانت بعيدة عن شقيقتها وابنها في شهر رمضان، بسبب سفرها في الخارج.

وتابعت: "هو اختبار من عند ربنا، وأنا مبسوطة بالعشر شهور دول، علشان فيه حاجات كتير ظهرت، وعرفت مين معايا ومين مش معايا، وأولهم أهلي"، لافتة إلى أن الجميع بعد عنها في هذه الفترة، ولم يسأل أي أحد عن ابنها.

وأكدت، أن أزمة الشيكات مع زوجها، أثرت بشكل كبير على عملها، واستطاعت إنهاءها بشكل قانوني، لكنها لم تستطع العودة إلى مصر بسبب أزمة فيروس كورونا، ولكن في أول فرصة عادت إلى مصر، والليلة التي كانت ستسافر فيها، لم تنم طوال الليل.

وأوضحت، أنها تعبت كثيرا في هذه الفترة، وعاشت أسوأ أيام في حياتها، وأختها كانت تبكي بالدموع، ولا تستطيع فعل أي شيء لأنها في بلد آخر، لافتة إلى أن شقيقتها تناديها بـ"ماما" لأنها هي التي ربتها.

وأشارت إلى أنها بعد عودتها مكثت مع بانها وشقيقتها ولم ترغب في الذهاب إلى أي مكان، موضحة: "ابني قفش كأنه بقاله سنين مشافنيش".

وتحدثت عن عشقها لمصر، وقالت: "عندي استعداد أعيش هنا بشحت ولا أعيش في أي بلد تانية، هنا غير أي بلد، تسميها وطنية تسميها أي حاجة تاني عادي.. لكن برتاح هنا ومش عايزة أعيش غير هنا".