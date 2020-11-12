رفضت الحديث عن استغاثة طليقها.. كواليس ظهور بوسي فى برنامج معكم
كتب:
محمود الرفاعى
08:33 م | الخميس 12 نوفمبر 2020
بوسي
تظهر اليوم الفنانة بوسي، لأول مرة عبر شاشات التلفزيون، لسرد كواليس وتفاصيل أزمتها والدها الأخيرة، وتفاصيل وحكايات بينهما تعلنها لأول مرة، وتوضح الأسباب التي تعتقد أن والدها هاجمها بعنف من أجلها، في برنامج معكم منى الشاذلي.
علمت "الوطن"، أن بوسي وافقت على الظهور فى الحلقة من أجل سرد قصتها، وتاريخها مع والدها محمد شعبان، الذي لم يتعامل معها بشكل جيد، ولم يربيها منذ صغرها، ورفضت ذكر أي موقف جيد جمعهما سويا.
كما أنها قررت خلال الحلقة، التركيز على أن سبب مشكلاتها مع والدها الأخيرة هو مشاكلها الزوجية مع طليقها فطين، التي وصلت إلى ساحات المحاكم، وصدر بسببها أحكام سجن بحقها، دفعتها إلى مغادرة البلاد لمدة 9 أشهر كاملة، وتأثر ابنها وشقيقتها طوال تلك المدة في ظل عدم قدرتها على رؤيتهم حتى عادت إلى مصر بعد انتهاء الأزمة.
في حين أنها رفضت فكرة الرد على فيديو الاستغاثة، الذى كان قد نشره منذ أيام، واتهمها فيه بكونها سبب فى حبسه، وعدم رؤيته لطفله الوحيد منها.
وكانت الفنانة بوسي، أصدرت قبل أيام، بيانا توضيحيا، أكدت فيه أنها تتعرض لحملة ممنهجة من الاغتيال المعنوي، هدفها النيل منها ومن تاريخها الفني ونجوميتها دون وجه حق وأوضحت أنه تم استغلال والدها لهز صورتها أمام الرأي العام، في مشهد ظالم ومؤسف، مؤكدة أنها لا تتوانى لحظة عن تقديم يد العون لوالدها منذ أن عرفت طريقها للنجومية.
وأعربت بوسي في البيان، عن دهشتها وانزعاجها لما يحدث في وسائل الإعلام والسوشيال ميديا من هجوم ضار عليها، قائلة: "أنا مش مصدقة اللي بيحصل، خاصة إني لم أقصر لحظة واحدة في تقديم المساعدة والعون لوالدي، وكل طلباته مجابة على قدر ما أستطيع وأكثر، وأرسلت له مبلغا من المال قبل حديثه لوسائل الإعلام بيومين".
وأضافت: "بكل أسف الناس ما بتصدق تلاقي كلام من هذا القبيل حتى يتعاطفوا معه دون النظر إلى الطرف الآخر أو معرفة الحقيقة".