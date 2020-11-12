رفضت الحديث عن استغاثة طليقها.. كواليس ظهور بوسي فى برنامج معكم

تظهر اليوم الفنانة بوسي، لأول مرة عبر شاشات التلفزيون، لسرد كواليس وتفاصيل أزمتها والدها الأخيرة، وتفاصيل وحكايات بينهما تعلنها لأول مرة، وتوضح الأسباب التي تعتقد أن والدها هاجمها بعنف من أجلها، في برنامج معكم منى الشاذلي.

علمت "الوطن"، أن بوسي وافقت على الظهور فى الحلقة من أجل سرد قصتها، وتاريخها مع والدها محمد شعبان، الذي لم يتعامل معها بشكل جيد، ولم يربيها منذ صغرها، ورفضت ذكر أي موقف جيد جمعهما سويا.

كما أنها قررت خلال الحلقة، التركيز على أن سبب مشكلاتها مع والدها الأخيرة هو مشاكلها الزوجية مع طليقها فطين، التي وصلت إلى ساحات المحاكم، وصدر بسببها أحكام سجن بحقها، دفعتها إلى مغادرة البلاد لمدة 9 أشهر كاملة، وتأثر ابنها وشقيقتها طوال تلك المدة في ظل عدم قدرتها على رؤيتهم حتى عادت إلى مصر بعد انتهاء الأزمة.

في حين أنها رفضت فكرة الرد على فيديو الاستغاثة، الذى كان قد نشره منذ أيام، واتهمها فيه بكونها سبب فى حبسه، وعدم رؤيته لطفله الوحيد منها.

وكانت الفنانة بوسي، أصدرت قبل أيام، بيانا توضيحيا، أكدت فيه أنها تتعرض لحملة ممنهجة من الاغتيال المعنوي، هدفها النيل منها ومن تاريخها الفني ونجوميتها دون وجه حق وأوضحت أنه تم استغلال والدها لهز صورتها أمام الرأي العام، في مشهد ظالم ومؤسف، مؤكدة أنها لا تتوانى لحظة عن تقديم يد العون لوالدها منذ أن عرفت طريقها للنجومية.

وأعربت بوسي في البيان، عن دهشتها وانزعاجها لما يحدث في وسائل الإعلام والسوشيال ميديا من هجوم ضار عليها، قائلة: "أنا مش مصدقة اللي بيحصل، خاصة إني لم أقصر لحظة واحدة في تقديم المساعدة والعون لوالدي، وكل طلباته مجابة على قدر ما أستطيع وأكثر، وأرسلت له مبلغا من المال قبل حديثه لوسائل الإعلام بيومين".

وأضافت: "بكل أسف الناس ما بتصدق تلاقي كلام من هذا القبيل حتى يتعاطفوا معه دون النظر إلى الطرف الآخر أو معرفة الحقيقة".