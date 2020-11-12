أول صورة لـ زينب غريب بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا

نشرت الفنانة زينب غريب عبر الاستوري الخاص بها على إنستجرام، صورة لها، من خلال الحجر المنزلي، بعد إصابتها بكورونا.

وظهرت زينب في الصورة على السرير، وعلقت قائلة: "باقي 3 أيام"، ومن المقرر أن تجري زينب الفترة المقبلة، مسحة جديدة.

وأعلنت الفنانة زينب غريب، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعدما شاركت مؤخرًا في الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك خلال خاصية "stories"، عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتبت غريب: "نتيجة مسحتي إيجابية، أي حد تعامل معايا مباشرة، يا ريت ياخد الاحتياطات اللازمة، أتمنى الناس كلها تكون بخير".

وشهد الوسط الفني عددا من إصابات الفنانين بفيروس كورونا أحدثت قلقا كبيرا داخل الوسط الفني وعبر السوشيال ميديا، حيث أعلنت الفنانة نشوى مصطفى عبر "فيس بوك" إصابتها بكورونا من خلال بوست كتبت فيه "ادعوا لي.. عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا".

وأضافت: "أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل، لو سمحتم الموضوع مش سهل ما تستهونوش خلوا بالكم كورونا رجعت بشدة.. ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب.. ربنا يحافظ عليكم يا رب.. ادعوا لي".

وبعدها بساعات نشرت رسالة استغاثة عبر فيس بوك وكتبت "بموت حرفيًا، بروتوكول العلاج ماعملش حاجة، حد يساعدني من وزارة الصحة ويقول لي أروح أنهي مستشفى".

الاستايلست ريم العدل، أعلنت عبر حسابها على فيسبوك، إصابتها بالفيروس، وكتبت "رغم إني معنديش أي أعراض خالص، ولأن الاحتياط واجب ومسئولية في الظروف دي، عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف".

وأضافت أن "بعض الأصدقاء عملوا تحليل طلع إيجابي وبعدها عملوا واحد تاني وطلع سلبي، بس أنا هعزل نفسي كده كده لحد ما أتأكد مليون في المية، كلنا لازم نعمل تحليل احتياطي يا جماعة، ربنا يسلّم الجميع".

وأعلنت سارة عبدالرحمن، إصابتها بـ كورونا، بعد عودتها من الجونة، حيث كتبت: "أنا عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف، يا رب يهون على أي حد عنده أو عندها كورونا ويا رب يشفي الكل".

وأيضا مغني الراب ويجز الذي أعلن عبر حسابه على الإنستجرام، إصابته بفيروس كورونا، وكتب عبر الاستوري الخاص به "يا جماعة أنا حللت كورونا وطلع إيجابي، أنا في الجونة بقالي فترة واحتكيت بناس كثير، فأرجوكم أي حد احتك بي في الفترة دي يعزل نفسه ويحلل.. ربنا يعافينا كلنا".