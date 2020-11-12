عضو "حياة كريمة": دفع التصالح لـ220 مواطنا في 4 محافظات

قال الدكتور محمد طاهر، عضو مؤسسة حياة كريمة، إن المؤسسة دفعت المخالفات الخاصة بالبناء لـ220 حالة في 4 محافظات، من أصل 9 محافظات الأكثر احتياجا، ضمن خطة الدولة في رعاية المواطنين الأكثر احتياجا، كما ستستمر المؤسسة في دفع جدية التصالح، حتى نهاية نوفمبر الجاري.

وأضاف "طاهر"، في مداخلة هاتفية في برنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "extra new"، وتقدمه الإعلامية أية عبدالرحمن، أن هناك مليوني متقدم للمبادرة، لكن المبادرة تدرس للحالات لتحديد الأكثر احتياجا.

وأوضح أن المحافظات التسع المذكورة، هي الأكثر فقرا وهي مطروح والبحيرة والمنيا وأسيوط الوادي الجديد قنا سوهاج الأقصر وأسوان.

يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد (17، 18، 29 فقرة ج، 32، 36، 37، 39، 40، 44، 62 فقرة ثالثة، 96، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة) من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لفت إلى أن قانون التصالح في مخالفات ليس إجراء عقابيا، ولكن بالعكس تماما يخدم المواطنين الذين استثمروا جزءا من أموالهم وثرواتهم في إنشاء عقارات على الأراضي.

وذكر أن التصالح له فوائد كثيرة مهمة للغاية تعود على المواطن، فالعقار بمجرد التصالح عليه يأخذ صفة الرسمية، لذا أصبح حقا على الدولة أن تقوم بإدخال المرافق له بصورة رسمية وغير ملتوية.