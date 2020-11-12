"سعيد": أوباما شعر بالخداع من الإخوان والجماعة لن تكون جزء من المرحلة

قال عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن تعامل أوباما مع الإسلام السياسي، كان مرهون بلحظتها، لافتاً إلى أن أوباما وإدارته، شعرا بالخداع من قبل الإخوان.

وأضاف عبدالمنعم سعيد، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس: "لا يجب أن نعطي لفرحة الإخوان بفوز بايدن أي أهمية، أين داعش والإخوان الآن؟ ولا يمكن أن يحدث معادلة بين الإخوان وبين الدولة المصرية وجميع دول العالم".

وتابع: "التجربة الإخوانية فشلت قبل ثورة 30 يونيو، ولا أعتقد أن الإخوان جزء من المعادلة الموجودة حاليا، ومن المتوقع عودة المعونة الأمريكية مرة أخرى إلى غزة، وفتح مكتب منظمة التحرير أو السلطة الفلسطينية في واشنطن".

ولفت، إلى أن فكرة حل الدولتين ليس قائم عند نفس الخطوط القديمة وإنما تسير على نفس المبادئ، من خلال مبدأ تبادل الأراضي المتفق عليه بين الدولتين، وأن هناك بعض الخطوات الأولية التي سوف يتخذها بايدن في هذا الأمر لكنها لن تشبه خطوات ترامب أو أوباما.

وأكد، أن بايدن لن يقبل بغزو إيراني لدول الخليج، لافتاً إلى أن إيران أظهرت أن طاقتها العدوانية كبيرة، خاصة فيما نشهده منها في العراق ولبنان واليمن، وليس لديها مانع أن يتعرض الشعب الإيراني لضغوط هائلة، متوقعًا ألا يستخدم بايدن القوة السياسية إلا في "الشديد القوي".