أسعار الذهب اليوم الخميس 12-11-2020 في مصر.. مستقرة منذ فوز بايدن

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الخميس 12 نوفمبر وذلك منذ استقرار الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة، بعد إعلان فوز جو بايدن كرئيس منتخب للبلاد، والإعلان عن اللقاح المقترح لفيروس كورونا المستجد.

وشهد الذهب تراجعا بمقدار 5 جنيهات في نهاية تعاملات أمس الأربعاء مقارنة بالأسعار التي أعلنت في صباح اليوم نفسه.

وترصد "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب بمحلات الصاغة على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 929 931 جنيهًا.

الذهب عيار 21

اختلف سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 813 و815 جنيهًا.

الذهب عيار 18

اختلف سعر الذهب عيار 18 بين 697 و699 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب بين 6504 إلى 6520 جنيها.

تراجع بقيمة غير مسبوقة في تاريخه

وشهدت أسعار الذهب الأيام الماضية وتحديدًا الاثنين، انخفاضا مفاجئا بقيمة غير مسبوقة في تاريخ تراجعات المعدن الأصفر، على خلفية الانخفاض المفاجئ فى البورصات العالمية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، قيمة 813 جنيها بدلا من 851، وأرجع خبراء أسواق الذهب، الانخفاض المفاجئ في البورصات العالمية، بأنّه السبب الرئيسي في الهبوط المفاجئ بأسعار الذهب.

وعالميًا تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

وتراجعت أسعار التعاقدات للذهب خلال التعاملات الأمريكية، أمس الأربعاء، مع تحسن قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية، مما أدى إلى تراجع جاذبية المعدن الأصفر كملاذ استثماري.

كما ساعد التفاؤل بشأن قرب طرح لقاح فعال مضاد لفيروس كورونا المستجد، في تهدئة المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي، ما أدى إلى زيادة الإقبال على الأصول المالية الأعلى مخاطرة مثل الأوراق المالية.

نصائح عند شراء الذهب

أولًا: لا بد أن تتعرف إلى سعر الجرام قبل الذهاب للشراء مع العلم أنّ السعر يتغير لحظيا وفقا لأسعار تداولاته عالميا.

ثانيًا: لا بد أن تعلم أنّه يضاف إلى سعر الجرام كلفة المصنعية التي تختلف من شركة إلى أخرى.

ثالثًا: لا بد من اختبار الوقت المناسب قبل التفكير في الشراء كأن يكون هذا الوقت يشهد تراجع في أسعار الذهب.

رابعًا: اجمع من المعلومات ما يمكنك من التفاوض مع البائع واحتساب سعر الجرام وكلفة المصنعية ورسوم الدمغة والضريبة كل على حدة، عن طريقة الآلة الحاسبة حتى تعرف التكلفة الكلية.

خامسًا: تجنب قدر الإمكان القطع التي تحتوي على فصوص أو أحجار كريمة لأن أغلبها عند بيعه مرة أخرى لا يتم احتساب الفصوص ضمن ثمن القطعة الأصلية، ويمكن تمييز الحجر الأصلي بخدشه فإذا تأثر يكون حجرا تقليدا.

سادسًا: تجنب الشراء من محلات بيع الذهب والتي تعرف بـ"كسر الذهب"، لأنها تبيع الذهب المستهلك والقديم بعد شرائه وتنظيفه وإصلاحه، ودائما ما تكون محلات صغيرة ولا تضع الذهب في العرض الزجاجي.