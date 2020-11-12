لأول مرة تعرض على الشاشات.. بوسي تغني أغنية جديدة مع "منى الشاذلي"

غنت المطربة "بوسي"، أغنية جديدة تحمل عنوان "أنا الدنيا" في لقاءها مع برنامج "معكم"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، وتقول كلماتها: "أنا يابني دنيا.. أنا يا حبيبي دنيا.. أنا يابني ظالمة".

وقالت "بوسي"، إن الأغنية تلخص ماذا تفعل الحياة في حياة الناس.

من جانبها، قالت الإعلامية منى الشاذلي، إن هذه الأغنية جديدة ولأول مرة تعرض على الشاشات، وتتحدث عن "الدنيا لما تستحلفلك"، مؤكدة أن الأغنية حزينة، لكنها تريد منا أن نصبح أقوياء.

أغنية "أنا الدنيا"، تعود بها بوسي للساحة الغنائية مجددا، بعد توقف دام عاما كاملا، بسبب الأزمات التي مرت بها.

وستطرح الأغنية خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما غنت بوسي، مجموعة من الأغاني الطربية خلال اللقاء، بالإضافة إلى أغنياتها الشعبية التي اشتهرت بها.

وحلت الفنانة بوسي، في أول ظهور لها بعد أزمة والدها الأخيرة، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي مساء اليوم على فضائية cbc.

وتوضح بوسي خلال اللقاء ببرنامج معكم منى الشاذلي كواليس وتفاصيل أزمة والدها الأخيرة، وتفاصيل وحكايات بينهما تعلنها لأول مرة، وتوضح الأسباب التي تعتقد أن والدها هاجمها بعنف من أجلها.

وتحكي بوسي جانبا من أزمتها مع طليقها التي وصلت إلى ساحات المحاكم وصدر بسببها أحكام سجن بحقها دفعتها إلى مغادرة البلاد لمدة 9 أشهر كاملة وتأثر ابنها وشقيقتها طوال تلك المدة في ظل عدم قدرتها على رؤيتهم حتى عادت إلى مصر بعد انتهاء الأزمة.

وكانت الفنانة بوسي، قد أصدرت قبل أيام، بيانا توضيحا أكدت فيه أنها تتعرض لحملة ممنهجة من الاغتيال المعنوي، هدفها النيل منها ومن تاريخها الفني ونجوميتها دون وجه حق وأوضحت أنه تم استغلال والدها لهز صورتها أمام الرأي العام، في مشهد ظالم ومؤسف، مؤكدة أنها لا تتوانى لحظة عن تقديم يد العون لوالدها منذ أن عرفت طريقها للنجومية.