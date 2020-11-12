باحث: ألمانيا وجهت ضربة قوية لجماعة الإخوان الإرهابية

قال هشام النجار، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن تقرير البرلمان الألماني "البوندستاج" بشأن كشف نشاط إرهابي لجماعة الإخوان من خلال امتلاكها عقارات مسجلة بأسماء مختلفة لإخفاء حقيقة تلقي أموال لتنفيذ مخططات الجماعة في أوروبا يعد ضربة قوية لتنظيم الدولي للإخوان ويؤكد أن الجماعة في الغرب وعموم أوروبا تنفذ نفس منهجها الذي نفذته في الفضاء العربي من خلال إيجاد اقتصاد موازي واقتصاديات ضخمة في الدول المؤثرة في العالم لمساعدة دخول الجماعة في مرحلة التمكين.

وأضاف "النجار" في مداخلة هاتفية في برنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "extra news" وتقدمه الإعلامية أية عبد الرحمن، أن الإخوان تحاول ابتلاع اقتصاديات الدول التي تتواجد فيها خاصة في الدول المؤثرة مثل ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وتم اكتشاف وثيقي فبيت إخواني فلسطيني في الولايات المتحدة في ولاية كاليفورانيا تساعد في تمكين الجماعة وتشبه الوثيقة تم العثور عليها في منزل القيادي الإخواني خيرت الشاطر عند القبض عليه بعد ثورة 30 يونيو.

وألمح إلى أن الجماعة مخترقة مؤسسات نافذة في العالم وأوروبا تأخرت في خطوات إعلان الجماعة إرهابية كما شاهد العالم ذلك في دولة النمسا التي تقع في قلب القارة الأوروبية وتحاول الجماعة نشر أفكارها الهدامة في أوروبا وإذا لم تستطع تبدأ خطة الابتزاز والعنف كما يحدث حاليا من أعمال عنف في النمسا وفرنسا.

وشهدت فرنسا واقعة ذبح نفذها شاب تونسي متشدد في كنيسة وقتل 3 أشخاص كما شهدت النمسا حادثة هجوم على كنيس يهودي وسط البلاد من متشدد من أوروبا الشرقية دون وقوع إصابات.

وأعلنت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية جماعة الإخوان جماعة إرهابية تعمل على زعزعة استقرار الدولة وتخالف الكتاب والسنة النبوية في ضربة قاصمة لجماعة الإخوان التي تشهد انحسارا لها في الشارع العربي عقب إسقاطها من حكم دولة عديدة.