بوسي لـ منى الشاذلي: "أنا عيلة جدا وجاية ألعب"

حصلت المطربة بوسي، على 99 درجة في فقرة اللعب أثناء لقاءها مع برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة "cbc" الفضائية، الخميس.

وأكدت "بوسي"، أنها تحب اللعب جدًا، قائلة: "أنا عيلة جدا، وجاية عشان ألعب"، وبعد حصولها على نتيجة مرتفعة قالت: "الله أكبر عليا، وبجد ربنا يحميني".

وكانت اللعبة عبارة عن عرض بعض الصور على الشاشة، ويُطلب من المطربة أداء أغنية تتوافق معها، حيث أدت العديد من الأغاني الشعبية، والعاطفية وأغاني الأطفال.

وطلبت "الشاذلي" من ضيفتها في ختام الفقرة أن تغني أغنية عاطفية وقالت لها: "إنتي في الأغنية الشعبية واخدة مكانك ومتربعة، ولكن لما بتغني أغاني عاطفية بتبقى حلوة أوي، وأنا سبق وطلبت منك في لقاء آخر غناء أغنية عاطفية، وهكرر طلبي"، لتستجيب الفنانة وتغني أغنية "فاتت سنة" للفنانة الكبيرة ميادة الحناوي.

وحلت الفنانة بوسي، في أول ظهور لها بعد أزمة والدها الأخيرة، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي مساء اليوم على فضائية cbc.

وتوضح بوسي خلال اللقاء ببرنامج معكم منى الشاذلي كواليس وتفاصيل أزمة والدها الأخيرة، وتفاصيل وحكايات بينهما تعلنها لأول مرة، وتوضح الأسباب التي تعتقد أن والدها هاجمها بعنف من أجلها.

وتحكي بوسي جانبا من أزمتها مع طليقها التي وصلت إلى ساحات المحاكم وصدر بسببها أحكام سجن بحقها دفعتها إلى مغادرة البلاد لمدة 9 أشهر كاملة وتأثر ابنها وشقيقتها طوال تلك المدة في ظل عدم قدرتها على رؤيتهم حتى عادت إلى مصر بعد انتهاء الأزمة.

وكانت الفنانة بوسي، قد أصدرت قبل أيام، بيانا توضيحا أكدت فيه أنها تتعرض لحملة ممنهجة من الاغتيال المعنوي، هدفها النيل منها ومن تاريخها الفني ونجوميتها دون وجه حق وأوضحت أنه تم استغلال والدها لهز صورتها أمام الرأي العام، في مشهد ظالم ومؤسف، مؤكدة أنها لا تتوانى لحظة عن تقديم يد العون لوالدها منذ أن عرفت طريقها للنجومية.