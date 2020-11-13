"الوطن" تفقد أحد أبنائها.. وفاة الصحفي شرف غريب بعد صراع مع المرض

فقدت جريدة "الوطن" الزميل شرف غريب، مراسل محافظة الوادي الجديد، بعد صراع مع المرض دام لأكثر من عام، على خلفية إصابته بمرض السكر وحدوث مضاعفات تسببت في مشاكل بالقدم.

والتحق "غريب" بـ"الوطن" منذ تأسيس الجريدة، وكان يحظى باحترام زملائه نظرا لحسن خلقه وهدوئه، فضلا عن تمكنه من أدواته الصحفية على الصعيد المهني، وشارك الراحل في العديد من الملفات على صفحات الجريدة والتي فضحت جماعة الإخوان الإرهابية أثناء فترة حكمهم.

وتم تشييع جثمان الفقيد صباح اليوم وسط حضور عدد كبير من زملائه وأقاربه في الوادي الجديد، وتتلقى أسرته العزاء بعد عصر اليوم.

وكانت له بصمة واضحة في توصيل مطالب أهالي الوادي الجديد للمسئولين من خلال موضوعاته الصحفية التي اختارها بعناية، كما عمل على مواصلة رسالته السامية برصد كافة المعوقات التي تقف حائلا تدون تحقيق التنمية في محافظته من خلال الرصد الصحفي للعوائق التي تقف دون تنفيذ مخططات الدولة التنموية في تلك المحافظة الهامة.

كما كان "غريب" نموذجا في تنفيذ التكليفات الصحفية وحظي باحترام روؤسائه طوال فترة عمله على مدار ثمانية أعوام، وعقب مرضه ظل يواصل عمله رغم نصيحة الأطباء بضرورة حصوله على إجازة مرضية، إلا أن عشقه للمهنة دفعه لمواصلة عمله خلال تلك الفترة الحرجة من عمر الوطن، إيمانا منه بأهمية نشر الوعي وتوضيح الحقائق ومواجهة المخططات التي يواجهها الوطن على كل الصُعد.

وتنعي الجريدة الفقيد سائلة المولى عز وجل أن يتفقده برحمته وأن يبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله.