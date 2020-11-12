مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا مروحية تابعة للقوات متعددة الجنسيات

تُعرب جمهورية مصر العربية، حكومةً وشعبًا، عن بالغ المواساة والتعازي لحكومات دول كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والتشيك، وقيادة القوات متعددة الجنسيات في سيناء، وكذلك ذوي الضحايا الذين توفوا على أثر حادث سقوط مروحية تابعة للقوات متعددة الجنسيات اليوم، وذلك بسبب عطل فني تعرضت له المروحية فوق جزيرة تيران.

وتتقدّم جمهورية مصر العربية بخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصاب في هذا الحادث الأليم

وأفادت وكالات الأنباء عن مقتل 7 جنود من المراقبين الدوليين، من جنسيات مختلفة في تحطم مروحية تابعة لقوة حفظ السلام بالشرق الأوسط، وذلك إثر عطل فني أدى إلى سقوطها فى مياه البحر الأحمر.

وذكرت وكالات الأنباء أن الجنود القتلى هم خمسة أميركيين وفرنسي وتشيكي.