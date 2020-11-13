الدماطي: خفض سعر الفائدة يسهم في زيادة الناتج القومي وفرص العمل

علقت الخبيرة الاقتصادية سهر الدماطي، على قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في اجتماعها الخميس 12 نوفمبر2020، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس.

وقالت "الدماطي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، عبر شاشة "mbc مصر"، إن هناك عدة محددات أدت إلى اتخاذ هذا القرار، منها موقع التضخم الحالي وموقف التضخم المستقبلي والمتوقع، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن يكون في الربع الثاني أقل من 6% وهو ما يعتبر معدلا متدنيا جدًا.

وأضافت، أن الدولة المصرية تسعى إلى زيادة الناتج القومي ولكي تقوم بهذا الأمر فإنها توفر تكاليف الإنتاج (العائد على التسهيلات الائتمانية) ما يؤدي إلى زيادة الطاقة الانتاجية وسعر الإحلال والتجديد وتقلل البطالة وتزيد الاستهلاك وزيادة النمو في الناتج القومي، وكل ذلك من خلال تحريك الأموال في السوق.

وأشارت، إلى أن هذا التقرير معني باستخدام سياسات نقدية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد ويؤدي إلى زيادة النمو، ومن ثم فإن السياسات النقدية المصرية تتحرك في إطار استقرار الأسعار الحالي والتوقعات المستقبلية ثم الناتج القومي وهي العوامل التي تحدد اتجاه الاقتصاد بخصوص أسعار الفائدة.