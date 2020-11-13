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شريف عامر يشتكي من فوضى السيارات والمتوسيكلات بالشيخ زايد: بيعملوا سباق

عامر يحذر من كارثة محتملة: الغريب أنها جنب القسم

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أحمد حامد دياب
03:34 ص | الجمعة 13 نوفمبر 2020
شريف عامر

شريف عامر

اشتكى الإعلامي شريف عامر من حدوث فوضى مرورية وسباقات موتوسيكلات وسيارات داخل مدينة الشيخ زايد.

وكتب "عامر" عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "شارع رئيسي داخل مدينة الشيخ زايد، مئات من الشباب، عشرات من الموتوسيكلات، عشرات من السيارات، سباقات ومنافسات وتجمعات، لا تواجد أمني بأي درجة، أركان كارثة متكاملة محتملة".

وأضاف الإعلامي: "الغريب أن يكون ذلك على بعد كيلو أو اثنين على الأكثر من القسم والمرور".

ويقدم الإعلامي شريف عامر برنامج "يحدث في مصر"، وهو برنامج "توك شو" حواري اجتماعي يٌذاع عبر فضائية "mbc مصر".

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