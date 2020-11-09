"التأمينات" تحدد شروط صرف معاش المستحقين بسبب الوفاة

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش، كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش، وفقًا للأحكام المقررة، من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

ويُقصد بالمستحقين الأرملة، والزوج، والأبناء، والبنات، والوالدين، والإخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

ووضعت الهيئة شروط الاستحقاق لكل فئة من الفئات، ما يلي​:

1- الأرملة

- يشترط لاستحقاقها أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بموجب حكم قضائي نهائي، أو بإعلام شرعي في الحالات التي جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج.

وتعتبر المطلقة طلاقًا رجعيًا في حكم الأرملة في الحالتين الآتيتين:

- المطلقة التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها والتي تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق. ‌

- المطلقة الحامل التي توفى عنها المؤمن عليه، أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.

2- الأرمل

ويشترط لاستحقاقه أن يكون الزواج موثقًا، أو ثابتًا بموجب حكم قضائي، ويُقبل إثبات الزواج بالإعلام الشرعي في الحالات التي جرت فيها العادة على عدم توثيق الزواج. ‌

- ألا يكون متزوجاً بأخرى في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش.

- تعتبر علاقة الزواج قائمة في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة ‏المعاش ‏خلال فترة العدة من طلاق رجعى وتتحدد هذه الفترة بمائة يوم من تاريخ ‏الطلاق، أو وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش الحامل قبل وضع الحمل.

3- الابن

يشترط لاستحقاقه ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط ما يلي:

1- الطالب بأحد مراحل التعليم الذى لم يتجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس متى توافرت في شأنه الشروط الآتية:

- ألا يعمل لدى الغير ولا يزاول مهنة.

- عدم بلوغ سن السادسة والعشرين.

2- الحاصل على مؤهل نهائي لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس، متى توافرت بشأنه الشروط الآتية:

- ألا يكون قد التحق بعمل ولم يزاول مهنة.

- ألا يكون قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس، وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

3- العاجز عن الكسب، ويثبت العجز عن الكسب بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.​

4- البنت

ويشترط لاستحقاقها ألا تكون متزوجة.

5- الوالدان

يستحقان المعاش بدون شروط.

6- الإخوة والأخوات

يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات توافر شروط استحقاق الأبناء والبنات بحسب الأحوال بالإضافة إلى شروط الإعالة الآتية​:

- ألا يكون أى من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق استحقاقه في المعاش. ‌

- ألا يكون للأخ أو الأخت دخلاً من أي مصدر يعادل قيمة نصيبه في المعاش أو يزيد عليه، ولا تعتبر المساعدة الضمانية من قبيل الدخل​. ​

- ألا يكون للأخ أو الأخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم جميعًا من أي مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير.