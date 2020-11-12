بعد زيارته المفاجئة وتعنيفه المسئولين.. "الشريف" يجتمع بمديري التأمينات

عقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اجتماعا عاجلا، اليوم، مع مديري مكتب تأمينات ومعاشات شرق وغرب، عقب التنسيق مع مدير تأمينات ومعاشات الإسكندرية، لمناقشة الملاحظات والشكاوى التي تم رصدها خلال جولة المحافظ المفاجئة، اليوم، داخل مكتب تأمينات الدخيلة استجابة لشكاوى المواطنين.

وخلال الاجتماع، وجّه المحافظ لاتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية بحق الموظفين المقصرين ومن بينهم مدير مكتب تأمينات ومعاشات منطقة الدخيلة، بسبب الإهمال في أداء وظيفتهم، ما ترتب عليه سوء الخدمة المقدمة للمواطنين، والتزاحم الشديد بالمكتب، وكذلك عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا، وكلف المحافظ مديري مكتب تأمينات شرق وغرب، بإنهاء جميع مشكلات المواطنين داخل المكتب. محذرا من السماح بأي تهاون أو تجاوز في حق المواطنين.

وانفعل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، خلال جولته المفاجئة داخل مكتب تأمينات الدخيلة غرب المدينة، والتي جاءت بناء على شكاوى المواطنين على الصفحة الرسمية للمحافظة، ومطالبته بمشاهدة ما يحدث داخل مكتب التأمينات الاجتماعية، وحينما وصل المحافظ إلى مكتب التأمينات شاهد التزاحم الشديد، وإغلاق المكتب بباب حديد على الموظفين من الداخل، لمنع دخول أي مواطن.

ودخل المحافظ ولم يجد سوى موظف واحد، وأخرى منتقبة، وباقي المكاتب فارغة، وعنف المحافظ الموظف المتواجد، قائلاً: "فين باقي الموظفين إيه التهريج ده، فين المدير فين المسؤول عن المكتب.. فين الموظفين؟"، وردت عليه الموظفة أن الموجود في المكتب اليوم 3 موظفين فقط.

وتواجد مدير مكتب تأمينات الدخيلة، وسأله المحافظ عن الزحمة والفوضى وعدم تواجده بين المواطنين لإنهاء المعاملات، ومراقبته من الدور الثاني للعمل، مشددا على تواجده بين الناس "ماتقعدش فوق".