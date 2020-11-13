بعد تكساس.. كاليفورنيا تسجل أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا

سجلت ولاية كاليفورنيا أكثر من مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، لتصبح ثاني ولاية أمريكية تخترق هذا الحاجز بعد تكساس.

وفي 8 نوفمبر الجاري، أصبحت تكساس أول ولاية أمريكية تتجاوز المليون إصابة بفيروس كورونا؛ إذ تكافح البلاد موجة ثالثة من الإصابات، وسجلت أكثر من 100 ألف إصابة 3 مرات في أقل من أسبوع، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأبلغت ولاية تكساس التي تمثل أكثر من 10% من إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة، عن أكبر عدد من الحالات الجديدة في البلاد الأسبوع الماضي، وتلتها ولاية إلينوي، التي تضم نصف عدد المصابين.

ومع اقتراب موسم العطل والطقس البارد، دق مسؤولو الصحة ناقوس الخطر لاحتواء الارتفاع في الحالات خلال الأسابيع القليلة الماضية.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا في العالم؛ إذ حيث أبلغ عن أكثر من "10 ملايين إصابة، و240 ألف وفاة بالفيروس".

وسجّلت الولايات المتحدة، الثلاثاء الماضي، أكثر من 200 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية جديدة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الخميس، إن إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى عشرة ملايين و314254 حالة، بزيادة 143408 عن الحصيلة السابقة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 242202 حالة.

يُذكر أنَّ شركة صناعة الأدوية الأميركية فايزر، أعلنت الاثنين الماضي، أن لقاحها التجريبي لعلاج مرض "كوفيد-19" فعال بأكثر من 90%، ما يمثل انتصارا كبيرا في المعركة ضد الوباء الذي أودى بحياة أكثر من مليون شخص، ودمر الاقتصاد العالمي، وقلب أنماط الحياة اليومية رأسا على عقب، وفقا لقناة "العربية".

وتعد شركة فايزر وشريكتها، شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية بيونتك، أول شركات الأدوية التي تنشر بيانات ناجحة من تجربة سريرية واسعة النطاق للقاح ضد فيروس كورونا.