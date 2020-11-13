للمخلفات الصلبة.. تجهيز محطة وسيطة لخدمة 6 مناطق بالقاهرة

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، استلام اللجنة التي شكلت لمتابعة واستلام أعمال مشروعات البنية التحتية لمنظومة النظافة، المحطة الوسيطة المجمعة بمنطقة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة، في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء بضرورة الإسراع في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة بالمحافظات، من أجل بيئة نظيفة.

وقال "شعراوي" إن المحطة تبلغ مساحتها الكلية حوالي 1600 متر مسطح، وتخدم مناطق حي وسط ومنشية ناصر ومدينة نصر غرب وعابدين والأزبكية وباب الشعرية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن المحطة مجهزة بميزان بسكول ورصيف استقبال وخرانات حريق وطقم طلمبات، ومغطاة بكامل مسطح المبنى، ومخصص 5 أماكن لوقوف صناديق المخلفات أسفل الرصيف وغسيل السيارات، مشيرا إلى أن المحطة تستقبل ما يقرب من 500 إلى 600 طن يوميا.

ونوه اللواء محمود شعراوي إلى أن تلك المحطة الجديدة تأتي في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة و التخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات للعام المالي 2019 – 2020، المتضمن إنشاء محطة وسيطة مجمعة بمنشأة ناصر بمحافظة القاهرة.

لجنة لمتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية للنظافة

وأوضح الوزير أنه في عام 2019، تشكلت لجنة تختص بتسيير ومتابعة واستلام أعمال مشروعات البنية التحتية لمنظومة النظافة للعام المالي 2019/2020، بما يضمن تنفيذ بنود الأعمال الواردة كافة بعقد المرحلة الأولى من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات.

وأكد "شعراوي" أن الوزارة تسابق الزمن بالتنسيق والتعاون المستمر علي مدار اليوم مع الوزارات والجهات المعنية، للإسراع في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الجديدة والبدء بالأماكن الأكثر تكدسا بالسكان، حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في أسرع وقت ممكن، وإعادة الوجه الحضاري والجمالي للشارع المصري، بما يحقق رضا المواطنين.