متحدث "التنمية المحلية": 6600 أسرة مستفيدة من مبادرة "التصالح حياة"

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن مبادرة "التصالح حياة" أطلقها شباب مؤسسة مبادرة حياة كريمة ومؤسسة صناع الخير، حيث أنهم زاروه بالوزارة الشهر الماضي، وجرى عقد لقاء بين اللواء محمود شعراوي ومسؤول المبادرة ومسؤولي صناع الخير.

وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc": "جرى التوصل إلى مع 9 محافظات ونواب محافظيهم ورؤساء وحدات حياة كريمة بالمحافظات التسع، فرق العمل ولجان العمل وشباب البرنامج الرئاسي وجرى حصر 6600 مستفيد من المبادرة بالمحافظات التسع والقرى الأكثر احتياجا فيها".

وتابع: "تم التصالح نيابة عن 6600 أسرة وتم التمويل من خلال رجال أعمال لحياة كريمة وصناع الخير، ونسبة الفقر في هذه المحافظات تزيد عن 70%، وتعمل المبادرة على تطويرها في كل المستويات، القطاع الصحي والإنارة والطرق المحلية وجرى وضع معايير للمستفيدين بحيث لا تزيد مساحة المنزل عن 150 متر مربع ولا يتعدى المنزل دورين".

وفي وقت سابق، أعلنت المهندسة نبيلة علي رئيس مركز ومدينة ديرمواس، جنوب محافظة المنيا، دفع رسوم جدية التصالح لنحو 27 حالة من الأسر المستحقة من أهالي قريتي "دلجا، وزعبرة" بحضور منسق مبادرة "حياة كريمة" وممثل عن صناع الخير.

وأكدت مؤسسة "حياة كريمة" وصول عدد طلبات التصالح التي وردت إلى المبادرة حتى الآن مليوني و261 ألف طلب من أصل 3 ملايين و160 ألف مخالفة، منذ أن جرى تدشين حملة " التصالح حياة" في 25 سبتمبر الماضي من أجل دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتخفيف أعباء التصالح عليهم.

وأكدت المؤسسة ، أنها تعمل في تلك المبادرة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة صناع الخير.