سكران يتجرد من ملابسه ويمزق نفسه بموس في الهرم: شرب سجارة استروكس

سادت حالة من الذعر، أمس، في شارع الهرم بالجيزة، عندما خلع عاطل ملابسه وسط حالة شديدة من الهياج، وقطَّع جسده بموس حتى تعرض لنزيف حاد وسقط وسط بركة من الدماء.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغا من الأهالي بقيام عاطل بتمزيق جسده أمام المارة وسقط غارقا في دمائه، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وتبين وجود شاب به إصابات في أماكن متفرقة من جسده، ونقل إلى لمستشفى لإسعافه وتبين أن حالة الشاب حرجة نتيجة الإصابات التي ألحقها بنفسه.

وكشفت التحريات أن الشاب عاطل، وكان في غير حالته الطبيعية، ويبدو عليه السكر الناتج عن تعاطي المخدرات، فأصابته الهلاوس وقطَّع جسده بموس.

وذكرت الأجهزة الأمنية في الجيزة أن الشاب ارتكب الواقعة عقب تدخين سيجارة لمخدر "الاستركس"، وتناول المخدرات، كما تبين أن شهرته "كيمو"، وعاطل عن العمل واعتاد تعاطى المواد المخدرة، وعقب تدخينه سيجارة من مخدر الاستروكس، وتناوله كمية من الخمور، أمسك موسا وبدأ فى تمزيق جسده بالشارع أمام المواطنين تحت تأثير المخدر

وتلقت غرفة النجدة بلاغًا من الأهالي، وبعمل التحريات تبين أنه كان في حالة سكر بعد تناوله المواد المخدرة وقام بتمزيق جسده بالموس بعد تعرية نفسه ولا شبهة جنائية في الواقعة.

وذكر شهود عيان أن الشاب كان مصابا بحالة من الهياج وأرعب الجميع بسكين في يده فخشوا من الاقتراب منه خوفا من اصابته لهم، ثم خلع ملابسه وهو يصيح بأعلى صوته ثم أخرج موسا وكان يبدو عليه السعادة والابتهاج وهو يتمايل، ويردد كلمات أغنية مهرجانات، وهو يمزق نفسه في مناطق مختلفة من جسمه، ونزف بغزارة حتى شعر بحالة من الإعياء والاجهاد وسقط على الأرض وسط بركة من الدماء.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إجراء تحليل مخدرات للشاب والتحفظ عليه.