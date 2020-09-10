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التفاصيل الكاملة لضبط مصنع "استروكس" في الزاوية الحمراء

كتب:

أحمد عبد اللطيف
07:01 م | الخميس 10 سبتمبر 2020
صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

نجحت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، في القبض على تشكيل عصابي تخصص فى تجارة المواد المخدرة.

وتبين من التحريات الأولية، أن مسجل خطر يقود التشكيل، ويستعين بـ2 من أصدقائه، تم ضبطهما وبحوزتهما (2.500 كيلوجرام لمخدر الإستروكس– ميزان حساس– كيس تبغ- 3 زجاجات تحتوي على سائل الأسيتون– سلاح أبيض– كمية من الأكياس البلاستيكية الفارغة، تستخدم فى التعبئة - مبلغ مالي).

وأشارت التحريات، إلى أن المتهمين ضبطوا حال تواجدهم بإحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة الزواية الحمراء، يتخذونها مقراً لمزاولة نشاطهم الإجرامي في مجال تصنيع مخدر الإستروكس، وتحرر المحضر وتولت النيابات المختصة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث القاهرة، تفيد بقيام 3 أشخاص بانشاء مصنع لتصنيع المواد المخدرة بالزوارية الحمراء،  أكدت التحريات صحة الواقعة، تحرر محضر وتم ضبط المتهمين وأحيلوا إلى النيابة للتحقيق.

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