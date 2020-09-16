ضبط  23 كيلو من مخدرى الأستروكس والشادو وأدوات تصنيعها بالجيزة

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها.. فقد أكدت معلومات وتحريات قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة قيام (شقيقين، مقيمان بدائرة قسم شرطة باب الشعرية "لهما معلومات جنائية").. بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال تصنيع مخدرى (الأستروكس- الشادو ) والإتجار فيهما، متخذان من شقة مستأجرة بدائرة القسم وكراً لمزاولة نشاطهما الإجرامى وترويجهما بإستخدام سيارة مملوكة لأحدهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما والسيارة حال ترددهما على الشقة المشار إليها.. وبتفتيش الشقة عثر على (18,600 كيلو جرام من مخدر الأستروكس - 5,100 كيلو جرام لمخدر الشادو - 3كيلو جرام تبغ سجائر- مبلغ مالى – جركن معبأ بمادة التنر - هاتفى محمول- 3 ميزان حساس- أدوات تصنيع " أكياس، أوانى بلاستيك").

بمواجهتهما أكد ما جاء بالتحريات ، وأقرا بقيامهما بتصنيع المواد المخدرة "الأستروكس ، الشادو" ، مستخدمان مستلزمات الإنتاج المضبوطة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهم ، والهاتفين لتسهيل ترويجها على عملائهما.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأربعين بمديرية أمن السويس بالإشتراك مع قطاع الأمن العام من ضبط (عدد 15 طربة من مخدرالحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتفى محمول) بحوزة شخصين (حلاق ، عاطل "لهما معلومات جنائية" ومقيمان بدائرة القسم ) لقيامهما بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذان من دائرة القسم محل سكنهم مسرحاً لترويج المواد المخدرة .

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهما الإجرامى.

تمكنت قوة أمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان من ضبط ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول ).. بحوزة أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بمحافظة قنا) .. حال قيادته إحدى السيارات .

بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول لسهولة الإتصال بعملائه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.