سعر اليورو اليوم الجمعة 13-11-2020.. الأقل شراء في بنك الإسكندرية

يحرص الكثير من المواطنين على متابعة سعر اليورو في البنوك المختلفة، وخصوصا الأشخاص التي تقوم بتغيير العملة باستمرار، وتقدم "الوطن" في إطار الخدمات اليومية والمتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، وفقًا لآخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر الحالي، في بعض البنوك، والذي سجل أقل سعر للشراء في بنك الإسكندرية بـ18.40 جنيه.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.35 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.32 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB نحو 18.35 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.36 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.43 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.36 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو انخفاضا في عدد من البنوك في البنوك مقارنة بأسعار مساء يوم الأربعاء، بقيمة تقترب من 4 قروش، وكان ذلك نتيجة لما أحدثته الانتخابات الأمريكية من تذبذب في حالة الاقتصاد العالمي.

واستقرت سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر أمس مقارنة بأسعار يوم الأربعاء الماضي، وساعد ذلك على دعم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وارتفاع قيمته، وتوقع خبراء البنك المركزي ثبات أسعار الفائدة الرئيسية خلال الفترة المقبلة.