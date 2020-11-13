في 13 نقطة.. تعرف على أبرز مهام إدارة خدمة المواطنين بـ"تعليم القاهرة"

قال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه من حق أي ولي أمر أو عامل بمديرية التعليم تقديم شكوى إلى المديرية أو الإدارة التعليمية التابع لها؛ للتظلم من أي موضوع، شريطة تقديم الشكوى موقع عليها اسم الشاكي لضمان الجدية.

وأكد "عطية" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن كل طالب أو ولي أمر يقع عليه ضرر سيأخذ حقه بشكل طبيعي، ومن حق أي متضرر اللجوء إلى إدارة خدمة المواطنين التي أُنشئت بالهيئات الحكومية، بقرار ينص على تنظيم العمل بمكاتب خدمة المواطنين، طبقا للقرار الجمهورى رقم 70 لسنة 1981، تعمل على حل المشكلات التي تواجه الجمهور والعاملين، وتتواصل مباشرة مع منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء، مشيرا إلى أن أبرز مهام إدارة خدمة المواطنين تتمثل في التالي:

1- استقبال المواطنين والرد على استفساراتهم وإرشادهم إلى جهات الاختصاص.

2- المعاونة الإيجابية في تذليل ما يصادف العمل التنفيذي من معوقات، وصولا لحل المشكلات.

3- تلقي استفسارات وشكاوى ومطالب المواطنين وتجميع ما يحتاج منها إلى بحث، وإحالتها إلى المسئولين ومتابعة الرد عليها.

4- العمل على حل المشكلات ومتابعة الوصول إلى حلول لها، وإخطار المواطنين بالنتيجه سلبا أو إيجابا.

5- تلقي الشكاوى المرفقة بالرقم القومي وبيانات الشاكي.

6- معاونة الإدارات المختصة في التعرف على المشكلات الخاصة بإجراءات الخدمة، وتزويدها بملاحظاتها عن هذه المشكلات.

7- العمل عن طريق الإدارات المختصة على تلافي أسباب الشكاوى، ومتابعة استصدار القرارات، واتخاذ الخطوات المطلوبة لحلها.

8- إعداد التقارير الدورية عن مستوى أداء الخدمات التي تؤديها المديرية، وما طرأ عليها من تحسين وموافاة وحدة خدمة المواطنين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

9- متابعة بحث الشكاوى وتحديد الموقف بشأنها قبل الرد على الشاكي.

10- تجميع البيانات عن توزيع الأعمال الخاصة بالخدمات ومواقع الأقسام والموظفين القائمين بها، وتبويب هذه البيانات وتحليلها بالشكل الذي ييسر استخدامها وتعديلها كلما كان ذلك ضروريا.

11- تقديم المعاونة للجمهور عن طريق الإرشادات وأدلة العمل التي توضح أسلوب الحصول علي الخدمة المطلوبة والأوراق والمستندات اللازمة لذلك، وإرشاد الجمهور إلي أماكن وجودها.

12- المراجعة المبدئية للأوراق والمستندات المقدمة للحصول على الخدمة، ضمانا لملاءمتها واكتمالها.

13- تلقي المعلومات من الإدارات المعنية بأداء الخدمات والتعرف على ملاحظاتها بشأن المشكلات التي تعترض أداء الخدمات واقتراحات حلولها.