تفاصيل ضبط 3 صفقات مخدرات بـ22 مليون جنيه بمشاركة الأمن الوطني

22 مليون جنيه.. قيمة شحنات كبيرة من المخدرات ضبطتها الأجهزة الأمنية في حملات موسعة على بؤر الاتجار المخدرات في نطاق محافظة الإسماعيلية، والتي شارك فيها قطاعا الأمن الوطني والأمن العام، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفاصيل العملية الأمنية الواسعة التي كشفتها التحريات.

وأكدت التحريات وجود عدد من التشكيلات العصابية المتخصصة في ترويج الحشيش وتصنيعه والاتجار بمخدرات الآيس في مناطق بالإسماعيلية، وأعدت خطة أمنية موسعة.

وأوضحت التحريات أن جرى تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين تلك القطاعات وإعداد مأمورية شاركت فيها مجموعات قتالية، وجرى استهداف المتهمين وضبطهم وتبين أن قيمة المضبوطات تصل إلى 22 مليون جنيه.

وكشفت مصادر أمنية أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قامت عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبمشاركة قوات الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة ومديرية أمن الإسماعيلية، استهدفت عدة عناصر إجرامية تخصصت في الاتجار بمخدر الحشيش، وإعادة تدويره ومخدر الآيس "الشابو" وترويجهما على عملائهم، متخذين من دائرتي مركز شرطة القنطرة غرب وقسم شرطة ثانٍ الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وضبطت كمية من مخدر الحشيش وزنت 240 كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 2 كيلو، ومكبس حديدي بمشتملاته لإعداد وتدوير مخدر الحشيش، و3 سيارات ومبلغ مالي، و5 هواتف محمولة بحوزة 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظات الإسماعيلية والقاهرة والفيوم، حال وجودهم بمحل إقامة أحدهم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب.

وضبط نحو 50 طربة من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلوجرامات ومبلغ مالي وهاتف محمول بحوزة عاطل له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ الإسماعيلية وحال استقلاله سيارة بمنطقة سكنه.

واعترف المتهمون بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمكبس لإعادة خلط وتدوير مخدر الحشيش والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، واستخدام السيارات في عملية النقل والترويج وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 22 مليون جنيه، وأحيل المتهمون للنيابة التي تولت التحقيق معهم، وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتحفظ على المضبوطات.